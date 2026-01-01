Підтвердили загибель на війні волинянина Олександра Стасюка
Сьогодні, 22:38
У Рожищенську громаду надійшла страшна звістка - офіційно підтвердили загибель ще одного Героя.
Про це повідомили на офіційному сайті громади.
"У бою за Україну віддав життя рожищанин Олександр Анатолійович Стасюк, 1988 року народження", - йдеться у повідомленні.
Солдат 3-го штурмового відділення безпілотних систем 11-го окремого штурмового батальйону Олександр Стасюк загинув 3 травня 2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу населеного пункту Успенівка Покровського району Донецької області.
Траур за загиблим воїном триватиме з 25 до 27 травня 2026 року включно та у день поховання.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
