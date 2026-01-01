Відійшов у Вічність ветеран з Волині Роман Шнит

Тяжка хвороба забрала життя ще одного волинянина, який свого часу став на захист Батьківщини.Трагічна подія сталася у Сильненському старостинському окрузі."Тяжка хвороба забрала життя жителя села Сильне —, 1988 року народження, учасника бойових дій АТО. Роман був мужньою, щирою та доброю людиною, яка захищала Україну та її народ. Його відданість, сила духу й любов до рідної землі назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто його знав", - йдеться у дописі старости округуКолектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.