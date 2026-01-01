Відійшов у Вічність ветеран з Волині Роман Шнит
Сьогодні, 21:57
Тяжка хвороба забрала життя ще одного волинянина, який свого часу став на захист Батьківщини.
Трагічна подія сталася у Сильненському старостинському окрузі.
"Тяжка хвороба забрала життя жителя села Сильне — Шнита Романа, 1988 року народження, учасника бойових дій АТО. Роман був мужньою, щирою та доброю людиною, яка захищала Україну та її народ. Його відданість, сила духу й любов до рідної землі назавжди залишаться у пам’яті всіх, хто його знав", - йдеться у дописі старости округу Миколи Кішти.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного захисника.
