У Луцьку прикордонники-новобранці склали військову присягу. ФОТО

Військовослужбовці, які нещодавно поповнили лави Волинського прикордонного загону, склали військову присягу на вірність Українському народові.Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби.Церемонія стала важливим етапом у житті кожного. Відтепер вони офіційно стали частиною великої прикордонної родини та взяли на себе відповідальність за захист державного кордону України.Під час заходу військовий капелан благословив прикордонників на сумлінне виконання службових обов’язків, звернувся до них зі словами духовної підтримки та окропив військовослужбовців освяченою водою, побажавши Божої опіки, міцності духу й сили у службі на благо Батьківщини.Заступник начальника загону з морально-психологічного забезпеченняпривітав військовослужбовців із важливою подією та побажав їм професійного зростання, витримки, мужності й успіхів у виконанні завдань з охорони державного кордону.Попереду на прикордонників чекає подальша підготовка та служба на ділянках українсько-польського й українсько-білоруського кордону."Якщо ж ви також бажаєте служити на кордоні в межах Волині та мати можливість самостійно обрати підрозділ і посаду, звертайтеся до відділу рекрутингу Волинського прикордонного загону. Чекаємо за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6, або телефонуйте за номером: +380 96 905 1301", - йдеться у дописі на сторінці Держприкордонслужби.