Росіяни вдарили по Одесі: 1 загиблий, 3 поранених

Унаслідок російської атаки по Одесі вже відомо про одного загиблого та трьох поранених.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Пошкоджень зазнав обʼєкт інфраструктури міста. На місці виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.

На жаль, попри зусилля рятувальників та медиків, які намагались реанімувати чоловіка, врятувати його не вдалося. За попередньою інформацією, ще три людини отримали поранення.

До ліквідації наслідків від ДСНС залучалися 21 рятувальник та 6 одиниць техніки.


