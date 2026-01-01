У водоймі в селі Світязь виявили тіло чоловіка

У водоймі в селі Світязь виявили тіло чоловіка
Учора, 25 травня 2026 року, у селі Світязь Ковельського району у водоймі (в меліоративному рові) виявили тіло чоловіка.

Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області у коментарі журналістам ВолиньPost підтвердили інформацію, зазначивши:

«Виявлено померлим 1979 р.н., житель с. Світязь, Ковельського району. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ».

Наразі обставини події встановлюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світязь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Марафон пам’яті Героїв: у Луцьку організовують відкриті бігові тренування
Сьогодні, 11:06
Волиняни сьогодні прощатимуться з Героєм Сергієм Шулєповим
Сьогодні, 10:50
У водоймі в селі Світязь виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:49
Спроби рф «втягнути білоруський народ у чужу війну»: Україна відповідатиме дзеркально
Сьогодні, 10:37
ТЦК на Закарпатті «мобілізувало» померлих, - генпрокурор
Сьогодні, 10:22
Медіа
відео
1/8