У водоймі в селі Світязь виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:49
Учора, 25 травня 2026 року, у селі Світязь Ковельського району у водоймі (в меліоративному рові) виявили тіло чоловіка.
Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області у коментарі журналістам ВолиньPost підтвердили інформацію, зазначивши:
«Виявлено померлим 1979 р.н., житель с. Світязь, Ковельського району. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ».
Наразі обставини події встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інтернет-виданню ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області у коментарі журналістам ВолиньPost підтвердили інформацію, зазначивши:
«Виявлено померлим 1979 р.н., житель с. Світязь, Ковельського району. При огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Труп направлено на СМЕ».
Наразі обставини події встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волиняни сьогодні прощатимуться з Героєм Сергієм Шулєповим
Сьогодні, 10:50
У водоймі в селі Світязь виявили тіло чоловіка
Сьогодні, 10:49
Спроби рф «втягнути білоруський народ у чужу війну»: Україна відповідатиме дзеркально
Сьогодні, 10:37
ТЦК на Закарпатті «мобілізувало» померлих, - генпрокурор
Сьогодні, 10:22