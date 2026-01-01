Агенткою фсб виявилася продавчиня магазину на Донеччині
Сьогодні, 11:32
Працівники СБУ затримали агентку фсб, яка наводила ворожі ракети на локації Сил оборони на Краматорському напрямку.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки затримала на Донеччині ще одну агентку фсб. Нею виявилась завербована ворогом продавчиня місцевого магазину, яка коригувала російські обстріли Краматорська і Малотаранівки.
Як встановило розслідування, жінка завуальовано випитувала у відвідувачів магазину інформацію про місця дислокації Сил оборони у прифронтових населених пунктах. Також вона намагалась уточнювати отримані дані у свого сина – військового ЗСУ.
Співробітники СБУ «розкусили» плани рашистів і завчасно затримали агентку.
Паралельно з цим було убезпечено локації Сил оборони в зоні розвідактивності фсб.
Під час обшуку в зловмисниці вилучено смартфон з анонімним чатом у месенджері, де вона координувала свої дії з російським спецслужбістом.
Встановлено, що жінка потрапила до його уваги в одному з Телеграм-каналів, де виступала на підтримку кремлівського режиму.
Згодом рашист завербував її під виглядом близьких стосунків і навіть обіцяв приїхати до неї у разі захоплення регіону.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітниками ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
