У разі виникнення загрози на кордоні з Білоруссю: чотири волинські громади готують до евакуації





Про це в етері Ольга Черен. З її слів, наразі ситуація на кордоні спокійна та контрольована, а заходи безпеки на кордоні велися з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



"Вчора (22 травня — ред.) ми зустрічалися з президентом України, обговорювали ще раз і ще раз, як посилити нашу оборону і охорону наших прикордонних територій. Ми були присутні на цій нараді і також голови громад прикордонних територій, які беруть активну участь у посиленні кордону, в круговій обороні обороні своїх населених пунктів. Нарощуємо спроможності наших Сил оборони і нашого кордону", — сказала посадовиця.



У разі виникнення загрози на кордоні з Білоруссю, розповіла Ольга Черен, повній евакуації підлягають суміжні території. З її слів, щодо Ковельського району, то йдеться про чотири громади та орієнтовно 50 тисяч людей. Посадовиця додала, що є визначені місця, куди за необхідності будуть евакуйовувати населення.



"Наше населення працює в звичному режимі. Сіємо, полемо і виконуємо всі сільськогосподарські роботи, адже наш район — це прикордонна територія. Але люди знають, як правильно поводитися в разі виникнення загрози, бо ми людей готували і готуємо до імовірної евакуації, якщо буде така потреба", — зазначила посадовиця.



Начальниця Ковельської районної військової адміністрації розповіла, що паніки чи панічних настроїв у населення немає, люди спокійні, працюють і продовжують допомагати українським захисникам.



"Люди вірять в наші сили оборони, вірять в те, що в Лукашенка, можливо, вистачить розуму не вплутуватися в цю війну, тому місцеві жителі, я дуже часто з ними спілкуюсь, дуже часто буваю там на прикордонних територіях, спокійно до цього відносяться, паніки у нас немає. Все живе в звичному режимі в нашому районі", — додала посадовиця.



Що відомо про ймовірну загрозу з Білорусі

17 квітня 2026 року Зеленський розповів, що Москва намагається втягнути Мінськ у війну. Тоді ж він зазначав, що у прикордонних районах Білорусі відбувається розбудова доріг у напрямку України та облаштування артилерійських позицій.



Потім головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що дані розвідки щодо ймовірного наступу російських військових із території Білорусі є цілком реальними.



20 травня голова держави заявляв, що РФ розглядає сценарії додаткових нападів на північні регіони України із Білорусі та Брянської області — на Чернігівсько-Київський напрямок.



СБУ спільно з підрозділами Сил оборони за рішенням Ставки розпочала масштабні заходи безпеки у північних областях, що межують із Росією та Білоруссю. Комплексні дії охоплюють Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області й спрямовані на контррозвідувальний захист, протидію диверсіям, запобігання терористичним проявам, перевірку громадян та транспорту.

