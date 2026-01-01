Україна змінила санкції щодо окупантів: нові подробиці

Президентпідписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій щодо окупантів, які відповідають за ракетні удари по території України, та морських суден, що є частиною тіньового військово-логістичного флоту Росії.Про це інформують в ОП.До першого санкційного пакету увійшли 127 російських окупантів, які причетні до ракетних ударів по Україні, зокрема по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах.Обмеження накладено на командирів підрозділів дальньої авіації повітряно-космічних сил Росії, які випустили понад 4100 крилатих ракет повітряного базування X-101, X-55, X-555, X-22, X-32 та аеробалістичних ракет «Кінджал». Крім того, вони наносили удари по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року та багатоповерхівці у Тернополі 19 листопада 2025 року, що призвело до загибелі 38 осіб, серед яких восьмеро дітей. Серед них і ті, хто завдав ударів із використанням ФАБ-1500 і ФАБ-3000 по Маріуполю в березні 2022 року.Санкції також накладені на командирів ракетно-артилерійських підрозділів сухопутних військ збройних сил Росії. Вони здійснили понад 1100 атак із використанням крилатих ракет наземного базування «Іскандер-К» та балістичних ракет «Іскандер-М». Внаслідок цього були атаковані критичні об’єкти та цивільна інфраструктура по всій території України, ударний удар по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині 5 жовтня 2023 року, де загинуло 59 осіб, атакована центральна частина Сум, де було 35 жертв, зокрема двоє підлітків, і ударний удар по центру Чернігова 17 квітня 2024 року, де внаслідок удару трьох ракет загинуло 18 людей, ще 78 отримали поранення.До іншого пакету прийшли 29 цивільних торговельних суден, які задіяні в перевезенні вантажів для воєнних потреб РФ. Їх залучають до регулярного перевезення великих обсягів озброєнь, бойових припасів, військової техніки та особового складу Міністерства оборони Росії. Більшість із них перебувають під санкціями США, Європейського Союзу та Великої Британії. Щодо інших Україна працюєме з партнерами над синхронізацією санкцій.«Санкції – це інструмент системного обмеження російської дієздатності вести війну. Один сьогоднішній пакет підсвічує канали постачання зброї для російської армії, подивімося, які порти тепер прийматимуть це судно. Інший – персонально по тих, хто віддає накази та результати ракетного терору проти українських міст. Це про підвищення ціни агресії для Росії, ускладнення її військових операцій і формування невідворотної відповідальності за удари по цивільних людях та інфраструктурі», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики