24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 24 травня, віряни вшанують пам'ять Кирила та Мефодія, а в світі відзначають День слов'янської писемності та культури.
Сьогодні відзначає день народження волинської письменниці Ганни Луцюк (на фото).
ВолиньPost також вітає чоловіків, які є іменем Йосип, Кирило, Мефодій, Никодим, – у них 24 травня день ангела.
Бажаємо всього міцного здоров'я, достатку й життєвих перемог.
У цей день 1940 року народився український художник, поет, один із найвідоміших волинських шістесятників Костя Шишко.
За радянської влади він був «неблагонадійним». Його книги – «Пісня дощу», «Сльоза олії золота», «Епупея» – почали з’являтися друком уже після початку періоду перебудови.
У 2010 році, до 70-річчя з дня народження Костя Шишка, у Луцьку біля ЗОШ №2, де навчався поет, було закладено сквер його імені.
Помер митець 2002 року.
24 травня 2005 року в рамках міжнародної виставки SIA-2005 було заявлено про створення корпорації «Богдан». Одним із її засновників став Луцький автомобільний завод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Сьогодні відзначає день народження волинської письменниці Ганни Луцюк (на фото).
ВолиньPost також вітає чоловіків, які є іменем Йосип, Кирило, Мефодій, Никодим, – у них 24 травня день ангела.
Бажаємо всього міцного здоров'я, достатку й життєвих перемог.
У цей день 1940 року народився український художник, поет, один із найвідоміших волинських шістесятників Костя Шишко.
За радянської влади він був «неблагонадійним». Його книги – «Пісня дощу», «Сльоза олії золота», «Епупея» – почали з’являтися друком уже після початку періоду перебудови.
У 2010 році, до 70-річчя з дня народження Костя Шишка, у Луцьку біля ЗОШ №2, де навчався поет, було закладено сквер його імені.
Помер митець 2002 року.
24 травня 2005 року в рамках міжнародної виставки SIA-2005 було заявлено про створення корпорації «Богдан». Одним із її засновників став Луцький автомобільний завод.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
24 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Україна змінила санкції щодо окупантів: нові подробиці
23 травня, 23:19
У разі виникнення загрози на кордоні з Білоруссю: чотири волинські громади готують до евакуації
23 травня, 22:12
На фронті загинув прикордонник з Волині Андрій Григола
23 травня, 21:15
Бізнес на гуманітарці: керівник ГО на Волині ввіз 300 автівок та заробив 22 мільйони
23 травня, 20:38