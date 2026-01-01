У луцьких автошколах подорожчали практичні заняття з водіння: які ціни
Сьогодні, 13:38
Вартість уроків збільшилася на 50—100 грн.
З початку березня зросла вартість на пальне в Україні. Станом на 12 березня середня ціна на АЗС Волині складає 69,39 грн за літр бензину А-95 та 74,82 грн за літр дизельного палива, пише misto.media.
Ми вирішили дізнатися, як подорожчання пального вплинуло на вартість практичних занять з водіння у луцьких автошколах.
Автошкола «Форсаж Плюс»
В автошколі повідомили, що ціни на практичні заняття зросли на 100 грн:
механічна коробка передач — 700 грн за заняття;
автоматична коробка передач — 800 грн за заняття.
Реєстрація на практичний курс — 3500 грн.
Для учнів, які оплатили навчання раніше, вартість залишили без змін.
Записатися на навчання можна на сторінці в інстаграмі або за номером телефону: +380 99 400 20 35.
Автошкола «Любарт Драйв»
Тут також підвищили вартість практичних занять на 100 грн.
Зараз навчальна година в автошколі коштує 800 грн як на механічній, так і на автоматичній коробці передач.
Реєстрація на практичний курс — 4000 грн.
Дізнатися більше інформації можна на сайті автошколи або за номером телефону: +380 99 535 50 70.
Автошкола Pride
У цій автошколі ціни зросли на 50 грн:
механічна коробка передач — 650 грн за годину;
автоматична коробка передач — 700 грн за годину.
Реєстрація на практичний курс — 3000 грн.
Зв’язатися з автошколою можна у директі інстаграму або за номерами телефонів: +380 97 109 40 00 (просп. Перемоги, 5), +380 63 109 40 00 (просп. Волі, 49).
Автошкола «Гудок»
У автошколі повідомили, що ціни поки не змінювали. Водночас зазначають, що орієнтуються на ринок і на ціни інших автошкіл.
Вартість виїздів становить 600 грн. Тариф однаковий для механічної та автоматичної коробок передач.
Реєстрація на практичний курс — 2700 грн.
Більше деталей на сторінці в інстаграм школи або за номером телефону: +380 96 32 31 412.
Автошкола iDrive
Тут ціни на навчання теж не змінювали. Автошкола пропонує кілька пакетів практичних занять:
пакет Light — 15 400 грн за 20 годин практики (10 занять по 2 години);
пакет Medium — 21 400 грн за 30 годин практики (15 занять по 2 години);
пакет Pro — 27 400 грн за 40 годин практики (20 занять по 2 години).
Зареєструватися на навчання можна на сайті автошколи або за номером телефону: +380 99 161 74 73.
