У луцьких автошколах подорожчали практичні заняття з водіння: які ціни





З початку березня зросла вартість на пальне в Україні. Станом на 12 березня середня ціна на АЗС Волині складає 69,39 грн за літр бензину А-95 та 74,82 грн за літр дизельного палива, пише



Ми вирішили дізнатися, як подорожчання пального вплинуло на вартість практичних занять з водіння у луцьких автошколах.



Автошкола «Форсаж Плюс»



В автошколі повідомили, що ціни на практичні заняття зросли на 100 грн:



механічна коробка передач — 700 грн за заняття;



автоматична коробка передач — 800 грн за заняття.



Реєстрація на практичний курс — 3500 грн.



Для учнів, які оплатили навчання раніше, вартість залишили без змін.



Записатися на навчання можна на сторінці в інстаграмі або за номером телефону: +380 99 400 20 35.



Автошкола «Любарт Драйв»



Тут також підвищили вартість практичних занять на 100 грн.



Зараз навчальна година в автошколі коштує 800 грн як на механічній, так і на автоматичній коробці передач.



Реєстрація на практичний курс — 4000 грн.



Дізнатися більше інформації можна на сайті автошколи або за номером телефону: +380 99 535 50 70.



Автошкола Pride



У цій автошколі ціни зросли на 50 грн:



механічна коробка передач — 650 грн за годину;



автоматична коробка передач — 700 грн за годину.



Реєстрація на практичний курс — 3000 грн.



Зв’язатися з автошколою можна у директі інстаграму або за номерами телефонів: +380 97 109 40 00 (просп. Перемоги, 5), +380 63 109 40 00 (просп. Волі, 49).



Автошкола «Гудок»



У автошколі повідомили, що ціни поки не змінювали. Водночас зазначають, що орієнтуються на ринок і на ціни інших автошкіл.



Вартість виїздів становить 600 грн. Тариф однаковий для механічної та автоматичної коробок передач.



Реєстрація на практичний курс — 2700 грн.



Більше деталей на сторінці в інстаграм школи або за номером телефону: +380 96 32 31 412.



Автошкола iDrive

Тут ціни на навчання теж не змінювали. Автошкола пропонує кілька пакетів практичних занять:



пакет Light — 15 400 грн за 20 годин практики (10 занять по 2 години);



пакет Medium — 21 400 грн за 30 годин практики (15 занять по 2 години);



пакет Pro — 27 400 грн за 40 годин практики (20 занять по 2 години).



Зареєструватися на навчання можна на сайті автошколи або за номером телефону: +380 99 161 74 73.

