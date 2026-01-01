Кремль не планує припиняти наступ, - Сирський

Олександр Сирський провів зустріч із головнокомандувачем Збройних сил Королівства Швеція генералом Мікаелем Классоном, під час якої сторони обговорили військову допомогу Україні та ситуацію на фронті.



Як передає



«Провів змістовну зустріч із Головнокомандувачем Збройних сил Королівства Швеція генералом Мікаелем Классоном», - зазначив він.



За словами головнокомандувача, візит шведського генерала є сигналом того, що партнерство зі Швецією залишається стратегічним пріоритетом. Також він подякував королю, уряду та народу Швеції за підтримку України і військову допомогу Силам оборони, зокрема за 21-й пакет допомоги, який включає новітні засоби протиповітряної оборони, засоби Deep Strike та боєприпаси.



«Стокгольм залишається відданим учасником коаліцій із розвитку повітряних сил, військово-морських сил, безпілотних систем, бронетанкової техніки, розмінування та інформаційних технологій України. Приклад такої активності Швеції важливий для консолідації спільних зусиль партнерів із примушення Росії до миру», - наголосив Сирський.



Головнокомандувач також додав, що наразі Кремль не має наміру припиняти наступальні дії, хоча й зазнає значних втрат на полі бою, які вже три місяці поспіль перевищують поповнення російської армії.



Водночас він поінформував Головнокомандувача Збройних сил Швеції про оперативну обстановку на активному фронті завдовжки 1200 км та про потреби ЗС України в озброєнні та військовій техніці.



«Висловив переконання, що плідна військова співпраця з нашими партнерами з НАТО тут, в Україні, закладає основи нової архітектури безпеки для всієї Європи», - підсумував Сирський.

