Волинянин підпалив АЗС через конфлікт з працівниками: як його покарав суд
Сьогодні, 15:03
Ратнівський районний суд Волинської області виніс вирок 39-річному Олександру Токарю за підпал автозаправної станції. Чоловік вчинив злочин після конфлікту з працівниками WOG. За скоєне йому призначили шість років тюрми та зобов’язали компенсувати власникам пошкодженого майна понад 46 тис. грн.
Про це пише zaxid.net.
Як йдеться у вироку від 10 березня, інцидент стався 28 березня 2025 року. Близько 01:07 Олександр Токар у стані алкогольного сп’яніння прийшов на автозаправну станцію у селищі Ратне Ковельського району. Чоловік вилив легкозаймисту суміш на торгові стелажі з товарами, меблі, стіни та підлогу торгової зали й підпалив усе запальничкою.
Працівники АЗС намагалися самостійно загасити полум’я вогнегасниками, однак остаточно локалізувати пожежу вдалося лише після приїзду рятувальників. Унаслідок загоряння були пошкоджені стелажі, столи, стільці та інше майно автозаправки.
У суді обвинувачений визнав провину та розповів, що перед підпалом вживав алкоголь. За його словами, бензин він злив із власного мотоцикла у каністру, після чого зайшов у приміщення АЗС, облив меблі та стелажі й підпалив їх. Після цього чоловік утік, але згодом повернувся на місце події, де його затримали поліцейські.
Також обвинувачений визнав цивільні позови компаній:
ТОВ «Вест ойл груп» – на 26,1 тис. грн;
ТОВ «Петрол контракт» – на 40 тис. грн.
Представник потерпілої сторони в суді пояснив, що приміщення та меблі належать «Вест ойл груп», а товар – компанії «Петрол контракт». За результатами інвентаризації встановили, що під час пожежі було пошкоджено товар на понад 301 тис. грн.
Суддя Ольга Фазан визнала Олександра Токаря винним за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) та призначила йому шість років позбавлення волі. Обвинувачений має компенсувати власникам пошкодженого майна понад 46 тис. грн, а також 8022 грн – на проведення експертиз. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.
