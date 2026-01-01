На Волині за межами міста виявили стихійне сміттєзвалище

Виявлено стихійне сміттєзвалище за межами міста Олика.Про це 13 березня повідомили в Держекоінспекції Волині.До Державної екологічної інспекції у Волинській області надійшла скарга щодо можливого порушення природоохоронного законодавства. З метою її розгляду державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища здійснили позаплановий виїзд на територію Олицької міської ради.Під час обстеження території за межами міста Олика інспекторами виявлено стихійне сміттєзвалище, засмічене твердими побутовими відходами. Загальна площа засмічення становить близько 3300 м².За результатами проведених заходів складено акт обстеження території та відібрано проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень.У разі підтвердження факту забруднення ґрунтів, орієнтовна сума завданих державі збитків може становити понад 260 тисяч гривень.Відповідно до статті 26 Закону України «Про управління відходами», виконавчі органи сільських, селищних та міських рад зобов’язані:- організовувати систему управління побутовими відходами.- забезпечувати ліквідацію несанкціонованих сміттєзвалищ- проводити роз’яснювальну роботу серед населення щодо належного поводження з відходами.За засмічення земель передбачена відповідальність ст. 52 КУпАП - штраф до 1700 грн для громадян та до 3400 грн для посадових осіб.За порушення вимог поводження з відходами ст. 82 КУпАП - штраф до 1360 грн для громадян та до 1700 грн для посадових осіб.