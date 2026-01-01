На Рівненщині змія укусила чоловіка: він - у реанімації
Сьогодні, 16:16
На Рівненщині чоловік потрапив до лікарні через укус змії.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненщини.
12 березня о 14:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Зарічненської центральної районної лікарні Вараського району, що в реанімаційне відділення поступив чоловік, 1973 року народження з діагнозом – укус змії. Стан потерпілого – середньої важкості.
Рятувальники Рівненщини застерігають мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу.
"Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.
У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.
Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - зазначають рятувальники.
