На Рівненщині змія укусила чоловіка: він - у реанімації

На Рівненщині чоловік потрапив до лікарні через укус змії.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Рівненщини.12 березня о 14:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Зарічненської центральної районної лікарні Вараського району, що в реанімаційне відділення поступив чоловік, 1973 року народження з діагнозом – укус змії. Стан потерпілого – середньої важкості.Рятувальники Рівненщини застерігають мешканців області бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу."Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть.У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів.Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить", - зазначають рятувальники.