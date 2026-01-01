На Волині зняли родючий шар чорнозему з площі понад 4 га
Сьогодні, 17:09
Виявлено порушення земельного законодавства у Луцькому районі.
Про це 13 березня повідомили в Держекоінспекції Волині.
Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища у Волинській області, під час здійснення заходів спрямованих на виявлення та запобігання адміністративних правопорушень - встановлено факти псування земель у процесі ведення сільськогосподарської діяльності, в селі Заброди Луцького району.
На місце події викликано слідчо-оперативну групу.
Під час спільного огляду території - зафіксовано факти розчистки меліоративних систем та зняття родючого шару ґрунту (чорнозему), облаштовані місця складування ґрунтів та дороги для їх вивезення. Такі дії можуть свідчити про ймовірне незаконне заволодіння ґрунтовим покривом земель сільськогосподарського призначення.
Загальна площа порушених земель становить 45 544 м², що приблизно становить 4,55 гектара.
