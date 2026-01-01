Акумуляторна пила – коли провід заважає





Характеристики та типи

Безщіткова акумуляторна пила 40v – оптимальний варіант для регулярної роботи. Безщітковий двигун споживає менше енергії та служить значно довше за щітковий аналог. Акумуляторна пила 36 вольт теж справляється з товстими гілками та невеликими стовбурами без втрати продуктивності.



Міні-пила підходить для обрізки саду та дрібних робіт – вона легша, компактніша та зручніша для роботи на висоті. Професійна акумуляторна пила з більшим акумулятором і довшою шиною витримує навантаження навіть при заготівлі дров на цілий сезон.



Час роботи на одному заряді залежить від ємності батареї та інтенсивності роботи. У складних умовах зручно мати запасний акумулятор або набір акумуляторного інструменту з пилою та зарядним пристроєм.



Порівняно з бензопилою, акумуляторна пила має кілька практичних переваг для побутового використання. Особливо вони помітні під час роботи на ділянці або в саду:



відсутність вихлопу – можна працювати в закритих приміщеннях або теплицях;

менший рівень шуму – не стомлює під час тривалої роботи;

простіший запуск – не потрібно смикати трос або прогрівати двигун;

легше обслуговування – не треба змішувати паливо чи міняти свічки;

сумісність акумулятора з іншим інструментом тієї ж платформи – зручно, якщо вже є техніка одного виробника.

Ланцюги для акумуляторних пил підбирають за кроком і довжиною шини. Запасний ланцюг варто мати під рукою, щоб не зупиняти роботу через затуплення.



Як доглядати та на що звертати увагу

Перед кожним використанням треба перевіряти рівень масла для змащення ланцюга – без нього шина зношується набагато швидше. Після роботи варто очищати пилку від тирси та перевіряти натяг ланцюга.



Акумулятор краще зберігати при кімнатній температурі та не розряджати вщент – це суттєво подовжує його ресурс. Для зарядки підходить лише оригінальний зарядний пристрій, що враховує характеристики конкретної батареї.



Акумуляторні пили різної потужності, з безщітковими двигунами та сумісними батареями представлені на COMFY – з детальними характеристиками та зручним підбором за параметрами шини і напруженням.



Акумуляторна пила рятує там, де тягнути подовжувач незручно або просто нікуди. Ланцюгові моделі на 36–40 вольт за потужністю вже впритул наближаються до бензопили – але без шуму, вихлопу та необхідності змішувати паливо. Для саду або заготівлі дров купити акумуляторну пилу можна з різною напругою, типом двигуна та довжиною шини. Розібравшись у параметрах, легко знайти інструмент під конкретне завдання.

