Виплата 1500 гривень у квітні: хто отримає допомогу





Про це повідомляє Дениса Улютіна на годині запитань до уряду.



"Що стосується безпосередньо цієї виплати. Виплата буде здійснюватись для пенсіонерів з-поміж тих, хто має пенсію за віком, отримувачів соціальних допомог, безпосередньо це сім'ї з дітьми, особи з інвалідністю, це ті, хто отримують базову соціальну допомогу, а також ВПО з-поміж тих, хто отримує виплати на ВПО", - зазначив він.



За його словами, це 13 мільйонів людей, які безпосередньо тим чи іншим чином стикаються з соціальною системою та отримують соціальні виплати.



"Ми вважаємо, що більшість або всі, хто потребують такої виплати, дійсно потребують, хто верифікований з точки зору їх матеріального стану, і на кого дійсно вплине безпосередньо цінова ситуація на ринку нафтопродуктів, вони зможуть отримати таку виплату", - сказав Улютін.



Він зауважив, що виплата надійде автоматично у квітні й нікуди звертатися не потрібно буде.



"Виплата надійде тими ж самими каналами, якими вони отримують безпосередньо виплати всі. Якщо через Укрпошту, то через Укрпошту, якщо через банківську систему, то через банківську систему, і виплата буде одноразова", - пояснив міністр соцполітики.



Підвищення пенсій в Україні



Нагадаємо, з 1 березня в Україні провели індексацію пенсій. Коефіцієнт підвищення становив 12,1%, а перерахунок торкнувся близько 10 млн людей - зокрема пенсіонерів за загальним законом, військових та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.



Мінімальна надбавка після індексації становила 100 грн, максимальна - 2595 грн. Для працюючих пенсіонерів перерахунок з урахуванням оновленого страхового стажу мають провести з 1 квітня.

