Шорти бермуди від minnim: продумана довжина для міського літа





Денім додає цій моделі структури. Він не виглядає випадково, не «спрощує» образ, а навпаки — збирає його.



Як minnim переосмислює шорти Bermuda

У колекції minnim бермуди мають чітку посадку та лаконічний крій. Вони виконані зі щільного 100% бавовняного деніму без еластану, що дозволяє зберігати форму та акуратну лінію стегна. Ніякого надлишкового декору — лише чистий силует.



Бренд працює в межах slow fashion: обмежені партії, українське виробництво, увага до довговічності. Тому бермуди задумуються як частина системного гардероба, а не річ «на одне літо».



Особливу роль у стилізації відіграють кольори, які пропонує бренд.





Кольори, що формують настрій образу

Шорти бермуди жіночі у minnim представлені в блакитному, білому, темно-сірому та бетонному відтінках. Кожен з них працює по-своєму.



Блакитний денім — найсвітліший і найповітряніший варіант. Він легко поєднується з білими футболками, лляними сорочками та світлим взуттям. Такий колір створює відчуття легкості й підходить для спекотних днів.

Білий денім — більш виразний і чистий. З ним образ стає мінімалістичним та свіжим. Білі бермуди добре поєднуються з нейтральними топами, пастельними відтінками або контрастним чорним.

Темно-сірий виглядає стримано й універсально. Він ближчий до міського стилю, легко комбінується з чорним, бежевим і глибокими кольорами. Це варіант для більш зібраних образів.

Бетонний відтінок додає характеру. Він не такий контрастний, як темний, але має глибину й текстуру. У поєднанні з простими речами бетонний денім виглядає сучасно та доречно.

Бермуди - твій must have в гардеробі

Джинсові бермуди — це модель, яка дає свободу, але не втрачає форми. Вони дозволяють грати з довжиною, взуттям і верхом, змінюючи настрій без радикальних змін у гардеробі.



У виконанні minnim це поєднання продуманої посадки, чистого дизайну та кольорів, які легко інтегруються в різні стилі. Саме тому бермуди не виглядають сезонною забаганкою — вони стають стабільною частиною літнього гардероба та легко поєднуються з базовими речами, створюючи збалансовані та актуальні образи на кожен день.





