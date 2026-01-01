Лукашенко пригрозив Україні відповіддю на спроби атакувати «Орешник»

Олександр Лукашенко пригрозив країнам НАТО й Україні «Орешником», якщо ті розглядатимуть комплекс як «легітимну ціль».



Про це Лукашенко сказав у розмові з журналістами, пише білоруське агентство «БЕЛТА», пише



«Я не кажу, що ми завтра вдаримо цим “Орешником“ по Вільнюсу, Варшаві чи Києву. Боже збав. Це не наше завдання. Нам треба захистити свою країну. А щоб не вдарив “Орешник“, ви до нас не лізьте. Ні з України, ні з Польщі, ні з Литви, ні з Латвії. Нумо по-людськи розв'язувати питання», — заявив Лукашенко.



Самопроголошений президент додав, що якщо комплекс «Орешник» на території Білорусі вважатимуть «легітимною ціллю», то він не буде «спати й <лише> спостерігати».



«70 кілометрів можу, 200 кілометрів. У нас є чим дістати. Тому я б їм радив не патякати й не гавкати. Вважають “Орешник“ законною ціллю — будь ласка», — додав він.



Наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський коментував підготовку майданчика для розміщення в Білорусі балістичного комплексу «Орешник». На його думку, НАТО має дивитися на це «як на легітимну ціль», а Україна буде спостерігати та оцінювати загрозу.



Він також розповідав, що у 2025 році росіяни розгорнули в Білорусі ретранслятори безпілотників Shahed. Українська сторона працювала над тим, аби «три-чотири» ретранслятори вже не діяли.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

