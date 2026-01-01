Проїзд у тролейбусах Луцька буде по 12 гривень: назвали дату





Про це у п’ятницю, 13 березня, повідомив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль, передає



«У тому тарифі, який маємо зараз, а він наразі в Україні є найнижчим, закладена ціна на електроенергію — 6,45 грн. Для тролейбусів це основна складова витрат. Водночас за січень підприємство отримало рахунок за електроенергію по 14,12 грн, а за лютий – уже по 15,87 грн. Це ще хороша ціна, адже, наприклад, у Тернополі за лютий вона становила 21 гривню. Тож основна причина, яка змушує нас переглянути тариф, – це зростання вартості електроенергії. Якщо цього не зробити, тролейбуси можуть зупинитися, адже підприємство не може працювати у збиток», – каже Борис Смаль.



Спершу проєкт рішення розгляне міськвиконком у середу, 18 березня. Якщо його підтримають, то нова ціна на проїзд може запрацювати вже наприкінці тижня – у четвер або п’ятницю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

