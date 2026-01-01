У Луцьку готуються припинити опалювальний сезон
Сьогодні, 21:15
В обласному центрі Волині готуються припинити опалювальний сезон.
Відповідний проєкт рішення внесено на засідання виконкому, - пише ВолиньUA.
У проєкті рішення зазначено, що враховуючи прогноз погоди, виникла необхідність у припиненні подачі теплоносія на опалення споживачам міста Луцька шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом Луцької міської ради.
Теплопостачальні підприємства, суб’єкти господарювання всіх форм власності мають припинити опалювальний період 2025/2026 років після підвищення протягом трьох діб середньодобової температури зовнішнього повітря вище 8 градусів тепла.
