Які змії живуть довкола Луцька





На Волині найчастіше можна зустріти три види змій. Найпоширеніший – вуж звичайний. Його легко впізнати за жовтими або помаранчевими плямами на голові. Ця змія не є отруйною і зазвичай уникає людей. Найчастіше її можна побачити біля ставків, річок або у вологих місцях.



Рідше трапляється гадюка звичайна – єдина отруйна змія, яка природно мешкає у Волинській області. Вона має характерний темний зигзаг уздовж спини. Експерти наголошують: гадюка не нападає без причини і кусає лише тоді, коли відчуває загрозу або коли на неї випадково наступають.



Ще один вид – мідянка звичайна. Ця змія невелика, має мідно-коричневий відтінок і також не становить небезпеки для людини. Її часто плутають із гадюкою, хоча вона не має отрути.



У межах самого Луцька змії трапляються нечасто, але їх можна зустріти на околицях міста, поблизу лісових масивів або біля річки Стир. Фахівці радять не панікувати: у більшості випадків змія намагається швидко втекти від людини.



Екологи нагадують прості правила безпеки: під час прогулянок у лісі варто дивитися під ноги, носити закрите взуття та не намагатися ловити або турбувати змій. Якщо ж тварина з’явилася на подвір’ї або в людному місці, краще повідомити відповідні служби.



За словами спеціалістів, змії є важливою частиною екосистеми Волині, адже вони контролюють чисельність гризунів і допомагають підтримувати природний баланс.

У мешканців Луцька час від часу виникає занепокоєння через повідомлення про змій біля річок, парків або лісових зон. Екологи пояснюють: поява цих тварин є природним явищем, адже регіон має багато лісів, боліт і водойм – середовищ, де змії почуваються комфортно.Сайт «Конкурент» дослідив, які змії найчастіше зустрічаються у лісах неподалік Луцька та загалом на Волині.

