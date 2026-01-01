Скільки коштує посадити город у 2026 році: огляд цін на насіння на луцькому ринку





Журналісти програми «Базарний день», що на телеканалі



Що вже можна сіяти



Продавці кажуть: частину культур можна починати висівати вже зараз, але більшість – лише після прогрівання ґрунту.



За словами продавчині, моркву та буряк сіють тоді, коли земля прогріється приблизно до 18–20 градусів. А от помідори вже можна висівати на розсаду в приміщенні.



«Є високорослі помідори для теплиць і низькорослі для відкритого ґрунту», – пояснює вона.



Скільки коштує насіння овочів



Ціни на насіння на ринку доволі різні – усе залежить від сорту та фасування. Зокрема, пачка насіння томатів обійдеться в середньому близько 15 грн за упаковку.



Насіння огірків польської селекції, яке добре підходить для консервації та закваски, коштує близько 30-35 гривень за велику упаковку. Голландські самозапильні гібриди обійдуться дорожче – орієнтовно 50 гривень за 10 насінин.



Ціна на кабачки тримається на рівні 15-30 гривень залежно від сорту та об’єму фасовки. Рання редиска, яка дозріває за 18-40 днів, коштує 35 гривень за 20 грамів.



Ціни на червоний буряк та моркву польського виробництва залежать від ваги: 20-грамова пачка коштує 40 гривень, а 60-грамова – 60 гривень. Господині також активно купують зелень та салати. Насіння кропу, базиліку, щавлю та різних видів салату (айсберг, йодований, кришталевий) коштує від 15 до 30 гривень.



Квасоля та горох вартують від 20 до 40 гривень за упаковку. Навіть насіння суниці, яке дає великі кущі без вусів, можна придбати за 15 гривень.



Окрему увагу покупці приділяють цибулі-саджанці. Голландські сорти, такі як Штутгарт, Румба чи гостросолодка цибуля, зараз продають по 130 гривень за кілограм. Салатні сорти (біла та червона) дорожчі – 160 гривень за кілограм. Продавці радять обирати дрібнішу цибулю для чорнозему та більшу для піщаних ґрунтів чи глини. До моменту посадки таку цибулю варто зберігати в темному, сухому місці у картонній коробці або тканинному мішку, аби вона не проросла завчасно.



Любителі квітів вже починають купувати насіння однорічних та багаторічних рослин. Більшість стандартних упаковок айстр, чорнобривців, мальви чи матіоли коштують 15 гривень. Насіння багаторічної лаванди або віоли обійдеться у 30 гривень.



Хоча для масової посадки квітів у ґрунт ще зарано, досвідчені садівники вже висівають їх на розсаду, аби отримати раннє цвітіння. Продавці на ринку зазначають, що попри конкуренцію із супермаркетами, люди все одно йдуть на базар за перевіреною якістю та професійними порадами.



Продавці також запевняють, що ціни на більшість насіння залишаються відносно стабільними.



«Йдемо людям назустріч. Буває, що пенсіонерам навіть можемо щось подарувати», – кажуть продавці.



Водночас деякі з них прогнозують, що з наближенням активного сезону посадки ціни можуть зрости.

