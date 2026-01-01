14 березня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначають директор видавництва «Твердиня»(на фото), а також настоятелька Святогорського Успенського Зимненського ставропігійного монастиря ігуменаІменини цього дня святкують Михайло, Ростислав.Вітаємо їх зі всім святом. Зичимо міцного здоров'я, невичерпного достатку й великої любові.14 березня — День українського добровольця. Дякуємо нашим хлопцям і дівчатам, які добровільно стали на захист України!Ще в цей день — Міжнародний день річок, який за своє суттє є днем ​​боротьби проти гребінь, тобто за «живу» воду. Виникнення цього свята пов'язане з антиплотинним світовим рухом, який зародився в 1998 році.Міжнародний день числа «Пі» відзначається 14 березня. Це досить оригінальне свято відзначають з 1988 року. Придумали його співробітники науково-популярного музею Експлораторіум, який знаходиться в Сан-Франциско.У другий понеділок березня відзначається День Співдружності націй. Це свято офіційно визнане в 54 країнах, які є членами Співдружності націй. Раніше в цю міжнародну організацію входили держави, які є частиною Британської імперії, тому до 1947 року ця структура називалася Британською Співдружністю націй.14 березня 2013 року волинський журналіст і письменник Ігор Чуб презентував свою першу книгу – повість «Іларія. Ілюзія».У ніч з 13 на 14 березня 1939 року на територію Карпатської України вторглися військові Угорщини, які отримали на такий крок згоди від самого А. Гітлера.