Трамп відмовився від українських дронів проти «Шахедів»

Дональд Трамп заявив, що його країна не потребує допомоги України у захисті від дронів.



Про це повідомляє



"Україна жодним чином не допомагає США відбивати удари дронів з боку Ірану", - наголосив американський президент.



Крім того, Дональд Трамп підкреслив, що Сполучені Штати мають "найкращі дрони у світі" і знають про них "більше, ніж будь-хто".



"Ні, нам не потрібно допомагати в обороні від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас, насправді, найкращі дрони у світі", - сказав він.



Українські експерти вирушили на Близький Схід



Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські експерти з "Шахедів" працюватимуть на Близькому Сході.



Зокрема, 9 березня глава української держави зазначив, що для захисту американських баз у Йорданії було направлено експертів разом із дронами-перехоплювачами.



Зеленський в інтерв’ю The New York Times повідомив, що Сполучені Штати звернулися до Києва з проханням про допомогу 5 березня, і українська команда вирушила вже наступного дня.



Крім того, Британія прагне, щоб українські експерти навчили країни Перської затоки "приземляти" іранські дрони. Про плани залучити наших фахівців заявляв прем’єр Кір Стармер, хоча Володимир Зеленський наразі не підтверджує отримання офіційних запитів.



Нещодавно The Wall Street Journal із посиланням на джерела писало про те, що Саудівська Аравія планує здійснити масштабну закупівлю українських дронів-перехоплювачів. Вартість контракту може становити мільйони доларів.



За даними західних ЗМІ, США та щонайменше ще одна країна Перської затоки - пізніше стало відомо, що йдеться про Катар - ведуть переговори щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів, щоб дешевше збивати іранські "Шахеди".



РФ допомагає Ірану



Нагадаємо, країна-агресорка могла передавати Тегерану тактики застосування ударних дронів, які окупанти використовують під час війни проти України.



Зокрема йдеться про досвід використання "Шахедів", які, за словами західних розвідників, змогли несподівано ефективно подолати системи ППО країн Перської затоки.

Президент СШАзаявив, що його країна не потребує допомоги України у захисті від дронів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Трампа в етері Fox News.

