Холод, бруд та антисанітарія: на Волині покарали матір за нехтування своїми обов'язками
Сьогодні, 22:12
У Старовижівському районному суді розглянули справу про притягнення до адміністративної відповідальності жінки, яка неналежно виконувала обов’язки щодо догляду за дитиною.
Про це Район.Стара Вижівка стало відомо з постанови суду.
У суді встановили, що 20 січня 2026 року жінка ухилилася від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов проживання малолітньої дитини.
«У будинку було дуже холодно, відчутний мороз в помешканні, дуло з вікон і дверей, відсутні санітарно-гігієнічні умови, дитина знаходилась в брудному та неохайному вигляді, а також при тактильному контакті у неї були дуже холодні руки червоного кольору», − написали в постанові суду.
Зазначимо, що матір учинила таке порушення повторно протягом року.
Жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 184 КУпАП, й оштрафували на 1700 гривень.
Окрім того, порушниця сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 665 гривень.
Вибір редактора
Останні новини
Холод, бруд та антисанітарія: на Волині покарали матір за нехтування своїми обов'язками
Сьогодні, 22:12
Які змії живуть довкола Луцька
Сьогодні, 21:45
У Луцьку готуються припинити опалювальний сезон
Сьогодні, 21:15
Проїзд у тролейбусах Луцька буде по 12 гривень: назвали дату
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 14 березня
Сьогодні, 20:00