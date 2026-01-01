Холод, бруд та антисанітарія: на Волині покарали матір за нехтування своїми обов'язками





У суді встановили, що 20 січня 2026 року жінка ухилилася від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов проживання малолітньої дитини.



«У будинку було дуже холодно, відчутний мороз в помешканні, дуло з вікон і дверей, відсутні санітарно-гігієнічні умови, дитина знаходилась в брудному та неохайному вигляді, а також при тактильному контакті у неї були дуже холодні руки червоного кольору», − написали в постанові суду.



Зазначимо, що матір учинила таке порушення повторно протягом року.



Жінку визнали винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною другою статті 184 КУпАП, й оштрафували на 1700 гривень.



Окрім того, порушниця сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 665 гривень.

