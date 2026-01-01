На Волині судитимуть 22-річного прикордонника за смертельну ДТП

На Волині судитимуть військовослужбовця за смертельну ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону.

Прокурори Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного військового, причетного до смертельної ДТП.

Подія трапилася 13 грудня 2025 року у селі Заболоття Волинської області. Військовий напідпитку керував «Skoda Octavia» на швидкості, яка первищувала дозволені 50 км/год.

Водій не обрав безпечної швидкості руху в межах населеного пункту та не зміг належним чином проконтролювати транспортний засіб. У результаті автомобіль занесло, він виїхав на праве узбіччя та зіткнувся з придорожніми деревами.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 29-річний пасажир загинув на місці, ще двоє пасажирів віком 29 та 28 років отримали численні тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості.
Після ДТП обвинуваченого доставили до медичного закладу для проведення освідування. За результатами аналізу в його крові виявлено 1,4 проміле алкоголю.
Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

