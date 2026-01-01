У Луцьку тимчасово перекриють проспект Волі: як курсуватиме транспорт
Сьогодні, 12:06
У суботу, 20 червня, з 07.30 до 13.30, на проспекті Волі (від вулиці Паркової до вулиці Старобульварної) відбудуться XIX Всеукраїнські змагання з легкої атлетики зі спортивної ходьби «Луцька десятка – 2026».
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Перші такі спортивні змагання відбулися у місті 25 червня 2006 року. Їх ініціатором виступив Володимир Яловик, який започаткував змагання з метою популяризації спортивної ходьби, розвитку легкої атлетики та залучення молоді до активного способу життя.
Із 2024 року «Луцька десятка» проводиться на честь пам’яті заслуженого тренера України Романа Карпюка — вихованця Володимира Яловика.
У зв’язку з проведенням змагань зі спортивної ходьби «Луцька десятка – 2026», 20.06.2026 з 07.30 до 13.30 год буде тимчасово перекрито дорожній рух громадського транспорту проспектом Волі (на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Старобульварної).
Рух автобусів з 07.30 до 13.30 год. буде здійснюватися:
Маршрут №1 Завод «Мотор» – Надрічна (цегельний завод):
У прямому та зворотному напрямку: Ківерцівська, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Паркова), Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська, Садовського, Надрічна.
Маршрут №2 Залізничний вокзал – Конякіна:
У прямому напрямку: Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Карпенка- Карого, Конякіна.
У зворотному напрямку: Конякіна. Карпенка- Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського,
Маршрут №5 Вересневе – Теремнівська:
У прямому та зворотному напрямках: Межова, Молодіжна, Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Магістральна, Окружна, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, (Київський майдан, Дубнівська,) Теремнівська
Маршрут №10 Промислова — (Академія рекреаційних технологій і права) - Потебні:
У прямому напрямку: с.Рованці, Потебні, Грабовського, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова.
У зворотному напрямку без змін.
Маршрут №11 Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права):
У прямому напрямку без змін.
У зворотному напрямку: Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, Івана Газюка.
Маршрут №12 Яремчука Назарія – Окружна:
У прямому та зворотному напрямку: Окружна, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Європейська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська (Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького), Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана, Яремчука Назарія.
Маршрут №25 Корсака Івана – с. Великий Омеляник:
У прямому напрямку без змін.
У зворотному напрямку: Корсака Івана, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська,Червоного Хреста, Володимирська.
Маршрут №30 с. Богушівка – Корсака Івана:
У прямому напрямку: Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана.
У зворотному напрямку без змін.
Маршрут №31 ТЦ «Слон» - с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”):
У прямому напрямку: с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”), Ковельська, Шевченка, Набережна, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Кравчука.
У зворотному напрямку: Кравчука, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Шевченка, Ковельська, с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”).
Рух тролейбусів з 07.30 до 13.30 год буде здійснюватися:
Маршрут № 1 «СКФ «Україна» – Корсака Івана – СКФ «Україна»» (4 одиниці):
У прямому напрямку: Окружна – Івана Газюка – Климчука Сергія – Ярослава Мудрого – Гнідавська – Данила Галицького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська – Відродження – Захисників України.
У зворотному напрямку: без змін.
Маршрут № 2 ««Новий ринок» – Корсака Івана – «Новий ринок»» (4 одиниці):
У прямому напрямку: без змін.
У зворотному напрямку: Захисників України –Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Данила Галицького – Гнідавська – Ярослава Мудрого.
Маршрут № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» (1 одиниця):
У прямому напрямку: Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська.
У зворотному напрямку: Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська.
Маршрут № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе»(1 одиниця) – без змін.
Маршрут № 4-а «Залізничний вокзал – Вересневе»(1 одиниця) – без змін.
Маршрут № 5 «Цегельний завод – Корсака Івана» (2 одиниці):
У прямому напрямку: Дубнівська – Авторемонтна – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Карпенка-Карого – Конякіна – Корсака Івана.
У зворотному напрямку: Корсака Івана – Конякіна – Захисників України – Відродження – Рівненська – Дубнівська.
Маршрут № 12 «Володимирська – Корсака Івана» (2 одиниці) – без змін.
Маршрут № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (4 одиниці):
У прямому напрямку: Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Соборності – Молоді.
У зворотному напрямку: Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі.
Маршрут № 15-а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (4 одиниці):
У прямому напрямку: від зупинки «Драмтеатр» – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська –Відродження – Молоді.
У зворотному напрямку: без змін (через зупинку «Драмтеатр»).
"Просимо водіїв та пасажирів врахувати тимчасові зміни при плануванні поїздок громадським транспортом", - наголошують у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Луцька міська рада.
Перші такі спортивні змагання відбулися у місті 25 червня 2006 року. Їх ініціатором виступив Володимир Яловик, який започаткував змагання з метою популяризації спортивної ходьби, розвитку легкої атлетики та залучення молоді до активного способу життя.
Із 2024 року «Луцька десятка» проводиться на честь пам’яті заслуженого тренера України Романа Карпюка — вихованця Володимира Яловика.
У зв’язку з проведенням змагань зі спортивної ходьби «Луцька десятка – 2026», 20.06.2026 з 07.30 до 13.30 год буде тимчасово перекрито дорожній рух громадського транспорту проспектом Волі (на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Старобульварної).
Рух автобусів з 07.30 до 13.30 год. буде здійснюватися:
Маршрут №1 Завод «Мотор» – Надрічна (цегельний завод):
У прямому та зворотному напрямку: Ківерцівська, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Паркова), Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська, Садовського, Надрічна.
Маршрут №2 Залізничний вокзал – Конякіна:
У прямому напрямку: Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Карпенка- Карого, Конякіна.
У зворотному напрямку: Конякіна. Карпенка- Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського,
Маршрут №5 Вересневе – Теремнівська:
У прямому та зворотному напрямках: Межова, Молодіжна, Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Магістральна, Окружна, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, (Київський майдан, Дубнівська,) Теремнівська
Маршрут №10 Промислова — (Академія рекреаційних технологій і права) - Потебні:
У прямому напрямку: с.Рованці, Потебні, Грабовського, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова.
У зворотному напрямку без змін.
Маршрут №11 Івана Газюка — Промислова (Академія рекреаційних технологій і права):
У прямому напрямку без змін.
У зворотному напрямку: Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, Івана Газюка.
Маршрут №12 Яремчука Назарія – Окружна:
У прямому та зворотному напрямку: Окружна, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Європейська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська (Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького), Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана, Яремчука Назарія.
Маршрут №25 Корсака Івана – с. Великий Омеляник:
У прямому напрямку без змін.
У зворотному напрямку: Корсака Івана, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська,Червоного Хреста, Володимирська.
Маршрут №30 с. Богушівка – Корсака Івана:
У прямому напрямку: Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана.
У зворотному напрямку без змін.
Маршрут №31 ТЦ «Слон» - с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”):
У прямому напрямку: с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”), Ковельська, Шевченка, Набережна, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Кравчука.
У зворотному напрямку: Кравчука, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Шевченка, Ковельська, с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”).
Рух тролейбусів з 07.30 до 13.30 год буде здійснюватися:
Маршрут № 1 «СКФ «Україна» – Корсака Івана – СКФ «Україна»» (4 одиниці):
У прямому напрямку: Окружна – Івана Газюка – Климчука Сергія – Ярослава Мудрого – Гнідавська – Данила Галицького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська – Відродження – Захисників України.
У зворотному напрямку: без змін.
Маршрут № 2 ««Новий ринок» – Корсака Івана – «Новий ринок»» (4 одиниці):
У прямому напрямку: без змін.
У зворотному напрямку: Захисників України –Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Данила Галицького – Гнідавська – Ярослава Мудрого.
Маршрут № 3 «Лісництво – с. Гаразджа (кладовище)» (1 одиниця):
У прямому напрямку: Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська.
У зворотному напрямку: Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська.
Маршрут № 4 «Залізничний вокзал – Вересневе»(1 одиниця) – без змін.
Маршрут № 4-а «Залізничний вокзал – Вересневе»(1 одиниця) – без змін.
Маршрут № 5 «Цегельний завод – Корсака Івана» (2 одиниці):
У прямому напрямку: Дубнівська – Авторемонтна – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Карпенка-Карого – Конякіна – Корсака Івана.
У зворотному напрямку: Корсака Івана – Конякіна – Захисників України – Відродження – Рівненська – Дубнівська.
Маршрут № 12 «Володимирська – Корсака Івана» (2 одиниці) – без змін.
Маршрут № 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (4 одиниці):
У прямому напрямку: Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Соборності – Молоді.
У зворотному напрямку: Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі.
Маршрут № 15-а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ» (4 одиниці):
У прямому напрямку: від зупинки «Драмтеатр» – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська –Відродження – Молоді.
У зворотному напрямку: без змін (через зупинку «Драмтеатр»).
"Просимо водіїв та пасажирів врахувати тимчасові зміни при плануванні поїздок громадським транспортом", - наголошують у міській раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку тимчасово перекриють проспект Волі: як курсуватиме транспорт
Сьогодні, 12:06
29-річний фермер з Волині обробляє 50 гектарів землі та розвиває родинне господарство
Сьогодні, 11:07
«Я пишу йому листи і знаю, що він їх ніколи не прочитає», – мама загиблого на війні лучанина Юрія Кошинського
Сьогодні, 10:08