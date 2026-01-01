У Луцьку тимчасово перекриють проспект Волі: як курсуватиме транспорт

У суботу, 20 червня, з 07.30 до 13.30, на проспекті Волі (від вулиці Паркової до вулиці Старобульварної) відбудуться XIX Всеукраїнські змагання з легкої атлетики зі спортивної ходьби «Луцька десятка – 2026».Про це повідомляє Луцька міська рада.Перші такі спортивні змагання відбулися у місті 25 червня 2006 року. Їх ініціатором виступив, який започаткував змагання з метою популяризації спортивної ходьби, розвитку легкої атлетики та залучення молоді до активного способу життя.Із 2024 року «Луцька десятка» проводиться на честь пам’яті заслуженого тренера України— вихованця Володимира Яловика.У зв’язку з проведенням змагань зі спортивної ходьби «Луцька десятка – 2026», 20.06.2026 з 07.30 до 13.30 год буде тимчасово перекрито дорожній рух громадського транспорту проспектом Волі (на ділянці від вулиці Паркової до вулиці Старобульварної).Рух автобусів з 07.30 до 13.30 год. буде здійснюватися:У прямому та зворотному напрямку: Ківерцівська, Захисників України, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького (Паркова), Глушець, Архітектора Метельницького, Дубнівська, Садовського, Надрічна.У прямому напрямку: Президента Грушевського, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Карпенка- Карого, Конякіна.У зворотному напрямку: Конякіна. Карпенка- Карого, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського,У прямому та зворотному напрямках: Межова, Молодіжна, Полонківська, Корольова, Валерії Новодворської, Ранкова, Магістральна, Окружна, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Рівненська, (Київський майдан, Дубнівська,) ТеремнівськаУ прямому напрямку: с.Рованці, Потебні, Грабовського, Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Промислова.У зворотному напрямку без змін.У прямому напрямку без змін.У зворотному напрямку: Промислова, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, Івана Газюка.У прямому та зворотному напрямку: Окружна, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Європейська, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська (Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького), Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана, Яремчука Назарія.У прямому напрямку без змін.У зворотному напрямку: Корсака Івана, Конякіна, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська,Червоного Хреста, Володимирська.У прямому напрямку: Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Конякіна, Корсака Івана.У зворотному напрямку без змін.У прямому напрямку: с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”), Ковельська, Шевченка, Набережна, Ковельська, Глушець, Архітектора Метельницького, Авторемонтна, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Захисників України, Кравчука.У зворотному напрямку: Кравчука, Захисників України, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Дубнівська, Архітектора Метельницького, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Шевченка, Ковельська, с. Боголюби (Медичний центр “Боголюби”).Рух тролейбусів з 07.30 до 13.30 год буде здійснюватися:У прямому напрямку: Окружна – Івана Газюка – Климчука Сергія – Ярослава Мудрого – Гнідавська – Данила Галицького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська – Відродження – Захисників України.У зворотному напрямку: без змін.У прямому напрямку: без змін.У зворотному напрямку: Захисників України –Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Данила Галицького – Гнідавська – Ярослава Мудрого.У прямому напрямку: Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська.У зворотному напрямку: Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська.У прямому напрямку: Дубнівська – Авторемонтна – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Карпенка-Карого – Конякіна – Корсака Івана.У зворотному напрямку: Корсака Івана – Конякіна – Захисників України – Відродження – Рівненська – Дубнівська.– без змін.У прямому напрямку: Винниченка – Василя Мойсея – Перемоги – Соборності – Молоді.У зворотному напрямку: Відродження – Рівненська – Дубнівська – Архітектора Метельницького – Глушець – Паркова – Волі.У прямому напрямку: від зупинки «Драмтеатр» – Словацького – Богдана Хмельницького – Ковельська – Глушець – Архітектора Метельницького – Авторемонтна – Рівненська –Відродження – Молоді.У зворотному напрямку: без змін (через зупинку «Драмтеатр»)."Просимо водіїв та пасажирів врахувати тимчасові зміни при плануванні поїздок громадським транспортом", - наголошують у міській раді.