У понеділок, 22 червня, лучани прощатимуться із загиблим на війні воїном Олександром Іщуком
Сьогодні, 12:39
У понеділок, 22 червня, відбудеться прощання з Героєм Олександром Іщуком.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Іщук Олександр Валерійович (27.10.1984 року народження) загинув 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони с. Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області.
Чин похорону загиблого Героя відбудеться 22 червня у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00 год.
О 10.00 год. тіло військовослужбовця траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вул. Шота Руставелі 10, а опісля до собору.
Поховають Героя на кладовищі мікрорайону Вишків.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Іщук Олександр Валерійович (27.10.1984 року народження) загинув 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони с. Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області.
Чин похорону загиблого Героя відбудеться 22 червня у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00 год.
О 10.00 год. тіло військовослужбовця траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вул. Шота Руставелі 10, а опісля до собору.
Поховають Героя на кладовищі мікрорайону Вишків.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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