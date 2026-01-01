У понеділок, 22 червня, лучани прощатимуться із загиблим на війні воїном Олександром Іщуком

У понеділок, 22 червня, лучани прощатимуться із загиблим на війні воїном Олександром Іщуком
У понеділок, 22 червня, відбудеться прощання з Героєм Олександром Іщуком.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Іщук Олександр Валерійович (27.10.1984 року народження) загинув 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони с. Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області.

Чин похорону загиблого Героя відбудеться 22 червня у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00 год.

О 10.00 год. тіло військовослужбовця траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вул. Шота Руставелі 10, а опісля до собору.

Поховають Героя на кладовищі мікрорайону Вишків.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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