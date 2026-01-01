У понеділок, 22 червня, лучани прощатимуться із загиблим на війні воїном Олександром Іщуком

Олександром Іщуком.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Іщук Олександр Валерійович (27.10.1984 року народження) загинув 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони с. Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області.



Чин похорону загиблого Героя відбудеться 22 червня у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00 год.



О 10.00 год. тіло військовослужбовця траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вул. Шота Руставелі 10, а опісля до собору.



Поховають Героя на кладовищі мікрорайону Вишків.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 22 червня, відбудеться прощання з ГероємПро це повідомили у Луцькій міській раді.Іщук Олександр Валерійович (27.10.1984 року народження) загинув 14 травня 2026 року під час ведення бойових дій з оборони с. Кардаші Синельниківського району Дніпропетровської області.Чин похорону загиблого Героя відбудеться 22 червня у кафедральному соборі Святої Трійці об 11.00 год.О 10.00 год. тіло військовослужбовця траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вул. Шота Руставелі 10, а опісля до собору.Поховають Героя на кладовищі мікрорайону Вишків.

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