З початку великої війни понад 400 постраждалих чоловіків і жінок розповіли про зґвалтування росіянами, – генпрокурор





Як передає Руслан Кравченко.



«Сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом – один із найтяжчих воєнних злочинів Росії. І він не має строку давності. Для Росії сексуальне насильство не «побічний наслідок» війни. Це інструмент терору. Спосіб зламати людину, принизити, посіяти страх на окупованих територіях і в катівнях», - зазначив генпрокурор.



За словами Кравченка, за це російська армія внесена ООН до «чорного списку» списку ганьби сторін, відповідальних за сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту.



«З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 401 факт сексуального насильства щодо цивільних українців. Постраждали 250 жінок і 151 чоловік, серед них – 23 неповнолітні дівчини та один хлопець. І це лише ті випадки, про які люди змогли розповісти. Факти сексуального насильства щодо українських військовослужбовців встановлюються окремо», - зазначив Кравченко.



Найбільше постраждалих у Херсонській, Донецькій, Київській, Харківський та в Запорізькій областях.



Кравченко підкреслив, що українське правосуддя працює вже зараз. 116 військовим РФ повідомлено про підозру. До суду скеровано 64 обвинувальні акти щодо 81 особи. Розкрито 148 фактів СНПК. Українські суди вже ухвалили 19 вироків щодо 26 осіб. Усі засуджені отримали покарання у виді позбавлення волі.



«Так, більшість злочинців переховуються в Росії. Але це не означає безкарність. За кожним вироком нами встановлені факти, ідентифіковані виконавці, зібрані докази і правова основа для подальшої відповідальності Росії, зокрема в міжнародних інстанціях», - наголосив Кравченко.



Він підкреслив, що для української прокуратури пріоритет – постраждалі.



«Ми працюємо за принципом потерпілоорієнтованого підходу: без тиску, без стигми, з повагою до гідності людини. Спільно з міжнародними партнерами, громадськими та благодійними організаціями забезпечуємо доступ до медичної, психологічної, соціальної та правової допомоги. Постраждалі не повинні залишатися сам на сам із пережитим», - зазначив Кравченко.



За його словами, важливо щоб кожен злочин був задокументований, а постраждала людина отримала допомогу і захист.



«Ми робимо все, щоб кожен винний в цих злочинах поніс покарання», - підсумував Кравченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зафіксований 401 факт сексуального насильства щодо цивільних українців. Постраждали 250 жінок і 151 чоловік.Як передає Укрінформ , про це розповів генеральний прокурор України«Сексуальне насильство, повʼязане з конфліктом – один із найтяжчих воєнних злочинів Росії. І він не має строку давності. Для Росії сексуальне насильство не «побічний наслідок» війни. Це інструмент терору. Спосіб зламати людину, принизити, посіяти страх на окупованих територіях і в катівнях», - зазначив генпрокурор.За словами Кравченка, за це російська армія внесена ООН до «чорного списку» списку ганьби сторін, відповідальних за сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту.«З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано 401 факт сексуального насильства щодо цивільних українців. Постраждали 250 жінок і 151 чоловік, серед них – 23 неповнолітні дівчини та один хлопець. І це лише ті випадки, про які люди змогли розповісти. Факти сексуального насильства щодо українських військовослужбовців встановлюються окремо», - зазначив Кравченко.Найбільше постраждалих у Херсонській, Донецькій, Київській, Харківський та в Запорізькій областях.Кравченко підкреслив, що українське правосуддя працює вже зараз. 116 військовим РФ повідомлено про підозру. До суду скеровано 64 обвинувальні акти щодо 81 особи. Розкрито 148 фактів СНПК. Українські суди вже ухвалили 19 вироків щодо 26 осіб. Усі засуджені отримали покарання у виді позбавлення волі.«Так, більшість злочинців переховуються в Росії. Але це не означає безкарність. За кожним вироком нами встановлені факти, ідентифіковані виконавці, зібрані докази і правова основа для подальшої відповідальності Росії, зокрема в міжнародних інстанціях», - наголосив Кравченко.Він підкреслив, що для української прокуратури пріоритет – постраждалі.«Ми працюємо за принципом потерпілоорієнтованого підходу: без тиску, без стигми, з повагою до гідності людини. Спільно з міжнародними партнерами, громадськими та благодійними організаціями забезпечуємо доступ до медичної, психологічної, соціальної та правової допомоги. Постраждалі не повинні залишатися сам на сам із пережитим», - зазначив Кравченко.За його словами, важливо щоб кожен злочин був задокументований, а постраждала людина отримала допомогу і захист.«Ми робимо все, щоб кожен винний в цих злочинах поніс покарання», - підсумував Кравченко.

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