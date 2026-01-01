У Кремлі висунули умову Європі для участі у мирних переговорах





Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє



"Це найбільша помилка - чи випливає вона з некомпетентності, з їхньої дезінформованості чи їхньої дурості - точно ми не знаємо, але це факт", - сказав він.



Пєсков зазначив, що Європі для участі в переговорах необхідно "ознайомитися з реальним станом справ, зокрема в українському конфлікті", і додав, що це нібито не Москва була ініціатором припинення контактів з ЄС.



Він також нафантазував, що Київ "перебуває у дуже скрутному становищі", проте "продовжує дотримуватися лінії, яка не спрямована на переговори".



При цьому речник Кремля заявив, що переговори з країною-агресоркою з позиції сили ні до чого не приведуть. Він також анонсував нові удари по об’єктах в Україні.



Водночас Пєсков наголосив, що країна-агресорка нібито готова до мирних переговорів, і зазначив, що російський диктатор неодноразово заявляв про готовність Москви до діалогу.



Нагадаємо, після удару українських військових по Московському НПЗ президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії із закликом тиснути на Путіна, якщо вони хочуть покласти край наслідкам війни, розв'язаної Кремлем.



Глава держави зазначив, що, за наявними даними, понад половина росіян підтримує припинення бойових дій. Водночас він наголосив, що жителі РФ бачать відсутність суттєвих успіхів російської армії на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Країни Європейського Союзу помиляються, вважаючи, що будувати діалог з Росією треба з позиції сили.Про це заявив речник Кремля, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС."Це найбільша помилка - чи випливає вона з некомпетентності, з їхньої дезінформованості чи їхньої дурості - точно ми не знаємо, але це факт", - сказав він.Пєсков зазначив, що Європі для участі в переговорах необхідно "ознайомитися з реальним станом справ, зокрема в українському конфлікті", і додав, що це нібито не Москва була ініціатором припинення контактів з ЄС.Він також нафантазував, що Київ "перебуває у дуже скрутному становищі", проте "продовжує дотримуватися лінії, яка не спрямована на переговори".При цьому речник Кремля заявив, що переговори з країною-агресоркою з позиції сили ні до чого не приведуть. Він також анонсував нові удари по об’єктах в Україні.Водночас Пєсков наголосив, що країна-агресорка нібито готова до мирних переговорів, і зазначив, що російський диктатор неодноразово заявляв про готовність Москви до діалогу.Нагадаємо, після удару українських військових по Московському НПЗ президент Українизвернувся до громадян Росії із закликом тиснути на Путіна, якщо вони хочуть покласти край наслідкам війни, розв'язаної Кремлем.Глава держави зазначив, що, за наявними даними, понад половина росіян підтримує припинення бойових дій. Водночас він наголосив, що жителі РФ бачать відсутність суттєвих успіхів російської армії на фронті.

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