У Луцьку встановлять 6 гучномовців на світлофорах
Сьогодні, 15:37
Цьогоріч у Луцьку планують встановити 6 нових гучномовців на світлофорах, які оголошуватимуть про початок та завершення часу на перехід дороги. Йдеться про ділянки з інтенсивним пішохідним рухом.
Точні адреси, де їх встановлять, наразі ще визначають. Проте монтаж планують завершити до кінця року, розповів misto.media директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін.
«Такі пристрої допомагають людям із порушенням зору безпечніше переходити дорогу і є зручними і для інших пішоходів», — каже він.
Наразі у місті вже є близько 40 світлофорів, обладнаних гучномовцями. На початку червня пристрої облаштували на просп. Василя Мойсея (біля РЦ «Промінь») та на вул. Шопена.
Нові гучномовці підприємство вже придбало. Орієнтовна вартість обладнання — понад 35 тис. грн.
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Точні адреси, де їх встановлять, наразі ще визначають. Проте монтаж планують завершити до кінця року, розповів misto.media директор КП «Луцьксвітло» Валерій Мазін.
«Такі пристрої допомагають людям із порушенням зору безпечніше переходити дорогу і є зручними і для інших пішоходів», — каже він.
Наразі у місті вже є близько 40 світлофорів, обладнаних гучномовцями. На початку червня пристрої облаштували на просп. Василя Мойсея (біля РЦ «Промінь») та на вул. Шопена.
Нові гучномовці підприємство вже придбало. Орієнтовна вартість обладнання — понад 35 тис. грн.
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