На Волині двоє чоловіків захворіли на кліщовий енцефаліт
Сьогодні, 16:08
У Волинській області лабораторно підтверджено випадки кліщового вірусного енцефаліту у мешканців Ковельського району.
Про це 19 червня повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Захворіли чоловіки віком 48 та 85 років із Ратнівської та Самарівської громад. Ймовірно, інфікування відбулися внаслідок укусів кліщів (під час перебування у лісовій місцевості та на прибудинковій території). Хворі отримують необхідну медичну допомогу.
Волинь належить до ендемічних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту. Найбільш активний природний осередок захворювання – у Ковельському районі (територія колишнього Ратнівського району), де впродовж багатьох років реєструється більшість випадків хвороби. Загалом в області обліковується понад 40 ендемічних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту.
Торік на Волині зареєстровано 3 випадки хвороби, 2024 – 2 (всі – у Ковельському районі).
Кліщовий вірусний енцефаліт – це вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему та може призводити до тривалих неврологічних ускладнень. Зараження найчастіше відбувається через укуси іксодових кліщів, інфікованих вірусом Flavivirus. У поодиноких випадках інфікування можливе при вживанні сирого молока або молочних продуктів від заражених тварин.
Перші симптоми захворювання, зазвичай, з'являються через 7–14 днів після укусу кліща. Серед основних проявів:
- підвищення температури тіла;
- головний біль;
- загальна слабкість;
- нудота або блювання;
- біль у м'язах.
У тяжких випадках можуть розвиватися менінгіт, енцефаліт, порушення координації рухів, судоми та інші неврологічні ускладнення.
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Про це 19 червня повідомили у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Захворіли чоловіки віком 48 та 85 років із Ратнівської та Самарівської громад. Ймовірно, інфікування відбулися внаслідок укусів кліщів (під час перебування у лісовій місцевості та на прибудинковій території). Хворі отримують необхідну медичну допомогу.
Волинь належить до ендемічних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту. Найбільш активний природний осередок захворювання – у Ковельському районі (територія колишнього Ратнівського району), де впродовж багатьох років реєструється більшість випадків хвороби. Загалом в області обліковується понад 40 ендемічних територій щодо кліщового вірусного енцефаліту.
Торік на Волині зареєстровано 3 випадки хвороби, 2024 – 2 (всі – у Ковельському районі).
Кліщовий вірусний енцефаліт – це вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему та може призводити до тривалих неврологічних ускладнень. Зараження найчастіше відбувається через укуси іксодових кліщів, інфікованих вірусом Flavivirus. У поодиноких випадках інфікування можливе при вживанні сирого молока або молочних продуктів від заражених тварин.
Перші симптоми захворювання, зазвичай, з'являються через 7–14 днів після укусу кліща. Серед основних проявів:
- підвищення температури тіла;
- головний біль;
- загальна слабкість;
- нудота або блювання;
- біль у м'язах.
У тяжких випадках можуть розвиватися менінгіт, енцефаліт, порушення координації рухів, судоми та інші неврологічні ускладнення.
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