Мав зустрітися з бабусею, та заблукав: у Луцьку патрульні допомогли 11-річному хлопчику

У Луцьку патрульні допомогли 11-річному хлопчику.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні отримали повідомлення про виявлену дитину на проспекті Соборності в Луцьку. Заявниця повідомила, що помітила на зупинці громадського транспорту розгубленого хлопчика.Прибувши на місце, 11-річний юнак розповів, що мав зустрітися з бабусею, однак розгубився та пішов не в тому напрямку. При собі він не мав ні телефона, ні коштів, щоб самостійно дістатися додому.Патрульні встановили контактні дані бабусі, зв’язалися з нею та запевнили, що з хлопчиком усе гаразд. Після цього інспектори доставили дитину за місцем проживання та передали рідним.