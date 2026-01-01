Мав зустрітися з бабусею, та заблукав: у Луцьку патрульні допомогли 11-річному хлопчику
Сьогодні, 16:43
У Луцьку патрульні допомогли 11-річному хлопчику.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні отримали повідомлення про виявлену дитину на проспекті Соборності в Луцьку. Заявниця повідомила, що помітила на зупинці громадського транспорту розгубленого хлопчика.
Прибувши на місце, 11-річний юнак розповів, що мав зустрітися з бабусею, однак розгубився та пішов не в тому напрямку. При собі він не мав ні телефона, ні коштів, щоб самостійно дістатися додому.
Патрульні встановили контактні дані бабусі, зв’язалися з нею та запевнили, що з хлопчиком усе гаразд. Після цього інспектори доставили дитину за місцем проживання та передали рідним.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні отримали повідомлення про виявлену дитину на проспекті Соборності в Луцьку. Заявниця повідомила, що помітила на зупинці громадського транспорту розгубленого хлопчика.
Прибувши на місце, 11-річний юнак розповів, що мав зустрітися з бабусею, однак розгубився та пішов не в тому напрямку. При собі він не мав ні телефона, ні коштів, щоб самостійно дістатися додому.
Патрульні встановили контактні дані бабусі, зв’язалися з нею та запевнили, що з хлопчиком усе гаразд. Після цього інспектори доставили дитину за місцем проживання та передали рідним.
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