Луцький мотопатруль – офіційно вже на чергуванні





Як розповів керівник Управління патрульної поліції Волинської області Сергій Мерчук, спершу ідея створення мотопатруля виникла саме для супроводу загиблих воїнів, пише



«Першочергово ця ідея виникла для того, щоб супроводжувати наших загиблих героїв, оскільки не завжди учасники дорожнього руху можуть швидко або так, як цього вимагається, зреагувати на пересування колони», — зазначив він.



Крім того, за словами керівника волинських патрульних, мотоцикли більш маневрені, вони дозволяють швидше прибувати на місця ДТП, особливо на ділянках із щільним дорожнім рухом. Транспортні засоби обладнані проблисковими маячками та звуковими сигналами, що дає змогу оперативно пересуватися містом.



Наразі для роботи мотопатруля у Луцьку та Ковелі використовують чотири мотоцикли. Два з них цьогоріч для патрульної поліції придбало місто Луцьк, ще два залучили за підтримки благодійного фонду.



Сергій Мерчук додав, що розвиток підрозділу наразі ускладнює нестача особового складу, адже значна частина патрульних служить у лавах Збройних сил України. Якщо робота мотопатруля отримає позитивний відгук від громади, проєкт планують розширювати надалі.



Сезон мотопатрулювання триватиме від весни до настання періоду дощів та холодів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку офіційно розпочав роботу мотопатруль. Новий підрозділ патрульної поліції допомагатиме забезпечувати безпеку дорожнього руху, оперативно реагувати на виклики та супроводжувати полеглих військовослужбовців під час місії «На щиті».Як розповів керівник Управління патрульної поліції Волинської області, спершу ідея створення мотопатруля виникла саме для супроводу загиблих воїнів, пише misto.media «Першочергово ця ідея виникла для того, щоб супроводжувати наших загиблих героїв, оскільки не завжди учасники дорожнього руху можуть швидко або так, як цього вимагається, зреагувати на пересування колони», — зазначив він.Крім того, за словами керівника волинських патрульних, мотоцикли більш маневрені, вони дозволяють швидше прибувати на місця ДТП, особливо на ділянках із щільним дорожнім рухом. Транспортні засоби обладнані проблисковими маячками та звуковими сигналами, що дає змогу оперативно пересуватися містом.Наразі для роботи мотопатруля у Луцьку та Ковелі використовують чотири мотоцикли. Два з них цьогоріч для патрульної поліції придбало місто Луцьк, ще два залучили за підтримки благодійного фонду.Сергій Мерчук додав, що розвиток підрозділу наразі ускладнює нестача особового складу, адже значна частина патрульних служить у лавах Збройних сил України. Якщо робота мотопатруля отримає позитивний відгук від громади, проєкт планують розширювати надалі.Сезон мотопатрулювання триватиме від весни до настання періоду дощів та холодів.

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