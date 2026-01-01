Волинянин став призером міжнародного турніру з пара легкої атлетики
Сьогодні, 19:09
Майстер спорту міжнародного класу, волинянин Ярослав Окапінський здобув срібну медаль на міжнародному турнірі з пара легкої атлетики в Тунісі.
Про це 19 червня повідомили в обласному Центрі фізичної культури осіб з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.
Волинянин став призером другого змагального дня і виборов "срібло" у бігу на дистанції в 200 метрів.
Міжнародні змагання у Тунісі розпочалися 16 червня. 19 червня — останній змагальний день. За результатами двох днів збірна України посідає другу командну сходинку. Загалом у турнірі беруть участь 484 пара спортсмени з 58 країн світу. Команду України представляють 23 спортсмени.
Що відомо про Ярослава Окапінського
Ярослав Окапінський – майстер спорту України міжнародного класу. У 2021-му він був єдиним легкоатлетом, який представляв Волинь на Паралімпійських іграх 2020 за весь час участі України у світових змаганнях. Тоді волинянин зайняв шосте місце. У Токіо спортсмен покращив свій особистий результат на одну секунду.
У лютому 2023 року Ярослав Окапінський здобув "золото" на змаганнях World Para Athletics Dubai 2023 серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
В липні 2023-го він став чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Франції. У фіналі змагань на дистанції 400 метрів спортсмен випередив суперника з Польщі та здобув абсолютну перемогу.
В лютому 2024 волинянин Ярослав Окапінський здобув першість на змаганнях International Open Athletics Meeting / Grand Prix.
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Про це 19 червня повідомили в обласному Центрі фізичної культури осіб з інвалідністю "Інваспорт", пише Суспільне.
Волинянин став призером другого змагального дня і виборов "срібло" у бігу на дистанції в 200 метрів.
Міжнародні змагання у Тунісі розпочалися 16 червня. 19 червня — останній змагальний день. За результатами двох днів збірна України посідає другу командну сходинку. Загалом у турнірі беруть участь 484 пара спортсмени з 58 країн світу. Команду України представляють 23 спортсмени.
Що відомо про Ярослава Окапінського
Ярослав Окапінський – майстер спорту України міжнародного класу. У 2021-му він був єдиним легкоатлетом, який представляв Волинь на Паралімпійських іграх 2020 за весь час участі України у світових змаганнях. Тоді волинянин зайняв шосте місце. У Токіо спортсмен покращив свій особистий результат на одну секунду.
У лютому 2023 року Ярослав Окапінський здобув "золото" на змаганнях World Para Athletics Dubai 2023 серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату.
В липні 2023-го він став чемпіоном світу з легкої атлетики серед паралімпійців у Франції. У фіналі змагань на дистанції 400 метрів спортсмен випередив суперника з Польщі та здобув абсолютну перемогу.
В лютому 2024 волинянин Ярослав Окапінський здобув першість на змаганнях International Open Athletics Meeting / Grand Prix.
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