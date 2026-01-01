На Волині полуничний бізнес об’єднав ціле село





Тут майже немає жодного двору, де б не вирощували полуницю. Це унікальний приклад того, як одне волинське село завдяки працьовитості та підприємливості перетворилося на потужний агрохаб.



Місцеві господарі не працюють «по-старому». Вони активно експериментують із сучасними європейськими сортами, використовують крапельне зрошення, мульчування плівкою та вирощують фріго-розсаду, щоб отримати максимальну якість. Ягодою засаджені сотні гектарів у відкритому грунті — як на професійних плантаціях, так і на присадибних ділянках.



Місцева фермерка пані Ольга розповіла, як її родина однією з перших в селі почали займатися цим видом бізнесу та згадала, як зароджувався цей полуничний феномен:



«Усе почалося років 20 тому. Моя мама тоді поїхала на роботу в Польщу. Тамтешній фермер дозволив їй узяти із собою трохи розсади. Ми починали лише з восьми рядків біля хати, а зараз маємо майже 5 гектарів. Спочатку таких сімей було п’ять-шість, а потім люди почали ділитися саджанцями між собою, і поступово полуниця поширилася по всьому селу. Зараз ми вирощуємо три основні сорти: Румбу. Мармеладу та Корі.



У пік збору врожаю село перетворюється на справжній вулик. Сюди з’їжджаються сотні заготівельників та оптових покупців з усієї України, а фури з волинською ягодою рушають на великі ринки та переробні заводи. Також у центрі села щодня працює ринок (09:00–17:00), діють пункти прийому продукції на заморозку.



Попри статус «царівни ягід», полуниця не є єдиним джерелом доходу для місцевих господарств. Хорохоринські фермери вирощують також пекінську капусту, брокколі, цвітну капусту, баклажани, перці, томати. Також засівають багато зернових.



«Зернові сіємо не для продажу, а заради соломи — вона нам необхідна, щоб застеляти міжряддя, аби ягода в полі залишалася чистою», — розповідає фермерка Ольга.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо в червні заїхати до Хорохорина, повітря буквально просякнуте ароматом стиглих ягід. Земля тут особлива, а досвід вирощування передається вже поколіннями. Хорохорин — село на Волині, яке давно заслужило звання справжньої «полуничної столиці» регіону, пише agronews.ua Тут майже немає жодного двору, де б не вирощували полуницю. Це унікальний приклад того, як одне волинське село завдяки працьовитості та підприємливості перетворилося на потужний агрохаб.Місцеві господарі не працюють «по-старому». Вони активно експериментують із сучасними європейськими сортами, використовують крапельне зрошення, мульчування плівкою та вирощують фріго-розсаду, щоб отримати максимальну якість. Ягодою засаджені сотні гектарів у відкритому грунті — як на професійних плантаціях, так і на присадибних ділянках.Місцева фермерка панірозповіла, як її родина однією з перших в селі почали займатися цим видом бізнесу та згадала, як зароджувався цей полуничний феномен:«Усе почалося років 20 тому. Моя мама тоді поїхала на роботу в Польщу. Тамтешній фермер дозволив їй узяти із собою трохи розсади. Ми починали лише з восьми рядків біля хати, а зараз маємо майже 5 гектарів. Спочатку таких сімей було п’ять-шість, а потім люди почали ділитися саджанцями між собою, і поступово полуниця поширилася по всьому селу. Зараз ми вирощуємо три основні сорти: Румбу. Мармеладу та Корі.У пік збору врожаю село перетворюється на справжній вулик. Сюди з’їжджаються сотні заготівельників та оптових покупців з усієї України, а фури з волинською ягодою рушають на великі ринки та переробні заводи. Також у центрі села щодня працює ринок (09:00–17:00), діють пункти прийому продукції на заморозку.Попри статус «царівни ягід», полуниця не є єдиним джерелом доходу для місцевих господарств. Хорохоринські фермери вирощують також пекінську капусту, брокколі, цвітну капусту, баклажани, перці, томати. Також засівають багато зернових.«Зернові сіємо не для продажу, а заради соломи — вона нам необхідна, щоб застеляти міжряддя, аби ягода в полі залишалася чистою», — розповідає фермерка Ольга.

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