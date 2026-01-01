Місяці невідомості: підтвердилася загибель воїна з Волині Олександра Бусла
Сьогодні, 21:15
Підтвердилася загибель жителя Маневич Олександра Бусла, 2002 року народження.
Про це повідомив селищний голова Олександр Гаврилюк.
Олександр проходив військову службу за контрактом із вересня 2023 року. Був стрільцем-помічником гранатометника в одному зі штурмових підрозділів Збройних Сил України та мужньо захищав Україну від ворога.
Загинув воїн 15 вересня 2024 року поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Упродовж тривалого часу рідні не втрачали надії на його щасливе повернення додому живим. На жаль, клята війна обірвала його молоде життя.
Про дату та час зустрічі тіла бійця на Маневиччині буде повідомлено додатково.
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Про це повідомив селищний голова Олександр Гаврилюк.
Олександр проходив військову службу за контрактом із вересня 2023 року. Був стрільцем-помічником гранатометника в одному зі штурмових підрозділів Збройних Сил України та мужньо захищав Україну від ворога.
Загинув воїн 15 вересня 2024 року поблизу міста Костянтинівка Донецької області. Упродовж тривалого часу рідні не втрачали надії на його щасливе повернення додому живим. На жаль, клята війна обірвала його молоде життя.
Про дату та час зустрічі тіла бійця на Маневиччині буде повідомлено додатково.
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