Стало відомо, скільки електроенергії виробляє сонячна станція «Луцькводоканалу»





Про це стало відомо під час обговорення плану підвищення тарифу на воду у Луцьку, - інформує



Як повідомив директор КП "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк сонячна електростанція підприємства виробила за рік 562 тисячі кіловат. У той же час щодня підприємство споживає близько 46 кіловат. А за рік обсяг споживання становить 17 млн кіловат.



Наразі потужності сонячних панелей надто малі, щоб забезпечити підприємство незалежним джерелом електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сонячна станція "Луцькводоканалу" виробляє за рік 562 тисячі кіловат, що надто мало для забезпечення безперебійної роботи підприємства.Про це стало відомо під час обговорення плану підвищення тарифу на воду у Луцьку, - інформує ВолиньUA Як повідомив директор КП "Луцькводоканал"сонячна електростанція підприємства виробила за рік 562 тисячі кіловат. У той же час щодня підприємство споживає близько 46 кіловат. А за рік обсяг споживання становить 17 млн кіловат.Наразі потужності сонячних панелей надто малі, щоб забезпечити підприємство незалежним джерелом електроенергії.

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