Стало відомо, скільки електроенергії виробляє сонячна станція «Луцькводоканалу»

Стало відомо, скільки електроенергії виробляє сонячна станція «Луцькводоканалу»
Сонячна станція "Луцькводоканалу" виробляє за рік 562 тисячі кіловат, що надто мало для забезпечення безперебійної роботи підприємства.

Про це стало відомо під час обговорення плану підвищення тарифу на воду у Луцьку, - інформує ВолиньUA.

Як повідомив директор КП "Луцькводоканал" Віктор Гуменюк сонячна електростанція підприємства виробила за рік 562 тисячі кіловат. У той же час щодня підприємство споживає близько 46 кіловат. А за рік обсяг споживання становить 17 млн кіловат.

Наразі потужності сонячних панелей надто малі, щоб забезпечити підприємство незалежним джерелом електроенергії.

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Теги: Луцькводоканал, світло, сонячні панелі
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