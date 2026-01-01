Штрафи за воду хочуть підняти в 40 разів: чи каратимуть українців за домашні криниці





як зазначає видання, для більшості громадян нововведення не створять додаткових труднощів – звичайні домашні колодязі приватних домогосподарств під ліцензування чи нові збори не підпадають.



Йдеться про урядовий проєкт закону № 15096 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів". У Верховній Раді також зареєстровано альтернативний до нього документ під номером № 15096-1.



Це вже точно? Ні. Жоден із цих документів станом на 19 червня 2026 року не пройшов навіть перше читання. Тож наразі це лише пропозиції уряду.



Головне, що потрібно знати



- Пропонується суттєве підвищення штрафів. За самовільне водокористування, забір води без дозволів чи незаконне буріння свердловин санкцію хочуть встановити на рівні 3400-5100 грн. Це в 37,5-40 разів вище за діючі штрафи 85-136 грн.

У законопроєктах прописанонові види порушень. Зокрема, адміністративну відповідальність за подання недостовірних даних під час державного обліку вод, недотримання лімітів спеціального водокористування та руйнування русел річок під час будівельних робіт.



- Статус побутових колодязів планують змінити. Норми документа розмежовують промислове та побутове використання ресурсів. У разі ухвалення документу використання підземних вод для власних потреб приватних домогосподарств не належатиме до спеціального водокористування, тому оформлення додаткових дозволів на звичайні криниці не вимагатиметься.

Правила користування водою: що саме пропонує Кабмін

Законопроєкт передбачає системний перегляд покарань за порушення водного законодавства. Уряд виділяє кілька ключових напрямків, де контроль буде суттєво посилено:



- Незаконне облаштування свердловин та забір води

Йдеться про буріння нових об'єктів для видобутку підземних вод без відповідної дозвільної документації або погодження з профільними органами. Воно каратиметься максимальними штрафами. Це стосується також використання річок та інших природних водойм для промислових чи аграрних потреб без офіційного оформлення.



Порушення обліку ресурсів



Адміністративну відповідальність запроваджують за надання недостовірних даних під час державного обліку вод та за недотримання лімітів, які встановлені у дозволах на спеціальне водокористування.



Втручання у гідрологічні об'єкти



Окремо каратимуть за неузгоджену зміну або руйнування природних русел річок. Це може відбуватися під час проведення будівельних робіт.



Головна причина таких кроків – втрата чинними штрафами будь-якого стримувального ефекту. Як свідчить пояснювальна записка, мізерні суми покарань призвели до того, що держава фактично не контролює реальні обсяги споживання, особливо коли йдеться про великі промислові об'єкти нелегального водозабору та аграрний сектор.



Через неконтрольоване використання підземних і поверхневих вод у деяких регіонах загострюються проблеми з водозабезпеченням, а природні водойми виснажуються. Тож, у разі ухвалення законопроєкту перевірки стануть суворішими, а особливу увагу контролюючі органи приділятимуть підприємствам, які використовують великі обсяги ресурсів без офіційних документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні планують у 40 разів підвищити штрафи за нелегальне буріння свердловин, самовільний забір води та порушення правил її обліку. Жорсткіші правила контролю хочуть запровадити через ризики виснаження водойм та проблеми з водозабезпеченням у регіонах, про це пише Оboz.UA як зазначає видання, для більшості громадян нововведення не створять додаткових труднощів – звичайні домашні колодязі приватних домогосподарств під ліцензування чи нові збори не підпадають.Йдеться про урядовий проєкт закону № 15096 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів". У Верховній Раді також зареєстровано альтернативний до нього документ під номером № 15096-1.Це вже точно? Ні. Жоден із цих документів станом на 19 червня 2026 року не пройшов навіть перше читання. Тож наразі це лише пропозиції уряду.- Пропонується суттєве підвищення штрафів. За самовільне водокористування, забір води без дозволів чи незаконне буріння свердловин санкцію хочуть встановити на рівні 3400-5100 грн. Це в 37,5-40 разів вище за діючі штрафи 85-136 грн.У законопроєктах прописанонові види порушень. Зокрема, адміністративну відповідальність за подання недостовірних даних під час державного обліку вод, недотримання лімітів спеціального водокористування та руйнування русел річок під час будівельних робіт.- Статус побутових колодязів планують змінити. Норми документа розмежовують промислове та побутове використання ресурсів. У разі ухвалення документу використання підземних вод для власних потреб приватних домогосподарств не належатиме до спеціального водокористування, тому оформлення додаткових дозволів на звичайні криниці не вимагатиметься.Правила користування водою: що саме пропонує КабмінЗаконопроєкт передбачає системний перегляд покарань за порушення водного законодавства. Уряд виділяє кілька ключових напрямків, де контроль буде суттєво посилено:- Незаконне облаштування свердловин та забір водиЙдеться про буріння нових об'єктів для видобутку підземних вод без відповідної дозвільної документації або погодження з профільними органами. Воно каратиметься максимальними штрафами. Це стосується також використання річок та інших природних водойм для промислових чи аграрних потреб без офіційного оформлення.Адміністративну відповідальність запроваджують за надання недостовірних даних під час державного обліку вод та за недотримання лімітів, які встановлені у дозволах на спеціальне водокористування.Окремо каратимуть за неузгоджену зміну або руйнування природних русел річок. Це може відбуватися під час проведення будівельних робіт.Головна причина таких кроків – втрата чинними штрафами будь-якого стримувального ефекту. Як свідчить пояснювальна записка, мізерні суми покарань призвели до того, що держава фактично не контролює реальні обсяги споживання, особливо коли йдеться про великі промислові об'єкти нелегального водозабору та аграрний сектор.Через неконтрольоване використання підземних і поверхневих вод у деяких регіонах загострюються проблеми з водозабезпеченням, а природні водойми виснажуються. Тож, у разі ухвалення законопроєкту перевірки стануть суворішими, а особливу увагу контролюючі органи приділятимуть підприємствам, які використовують великі обсяги ресурсів без офіційних документів.

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