Педагогиня з Волині увійшла до трійки найкращих педагогів в Україні

Педагогиня з Волині увійшла до трійки найкращих педагогів в Україні
Керівниця гуртка «Джура» Маневицького центру творчості дітей та юнацтва здобула відзнаку на всеукраїнському рівні.

Про це повідомили на сторінці селищної ради.

За результатами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2025/2026 навчальному році серед кращих педагогів України відзначено Олену Козак, яка посіла ІІІ місце у військово-патріотичному напрямі позашкільної освіти.

Досягнення Олени Козак стало вагомим свідченням професійності та результативної роботи у сфері позашкільної освіти.

У громаді вітають педагогиню з високим результатом та бажають нових професійних звершень, натхнення і подальших успіхів у роботі з дітьми.

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Теги: педагоги, Волинь, конкурс
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