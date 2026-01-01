Педагогиня з Волині увійшла до трійки найкращих педагогів в Україні
Сьогодні, 22:43
Керівниця гуртка «Джура» Маневицького центру творчості дітей та юнацтва здобула відзнаку на всеукраїнському рівні.
Про це повідомили на сторінці селищної ради.
За результатами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2025/2026 навчальному році серед кращих педагогів України відзначено Олену Козак, яка посіла ІІІ місце у військово-патріотичному напрямі позашкільної освіти.
Досягнення Олени Козак стало вагомим свідченням професійності та результативної роботи у сфері позашкільної освіти.
У громаді вітають педагогиню з високим результатом та бажають нових професійних звершень, натхнення і подальших успіхів у роботі з дітьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці селищної ради.
За результатами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2025/2026 навчальному році серед кращих педагогів України відзначено Олену Козак, яка посіла ІІІ місце у військово-патріотичному напрямі позашкільної освіти.
Досягнення Олени Козак стало вагомим свідченням професійності та результативної роботи у сфері позашкільної освіти.
У громаді вітають педагогиню з високим результатом та бажають нових професійних звершень, натхнення і подальших успіхів у роботі з дітьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Педагогиня з Волині увійшла до трійки найкращих педагогів в Україні
Сьогодні, 22:43
На Волині полуничний бізнес об’єднав ціле село
Сьогодні, 20:38