Педагогиня з Волині увійшла до трійки найкращих педагогів в Україні





Про це повідомили на сторінці селищної ради.



За результатами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2025/2026 навчальному році серед кращих педагогів України відзначено Олену Козак, яка посіла ІІІ місце у військово-патріотичному напрямі позашкільної освіти.



Досягнення Олени Козак стало вагомим свідченням професійності та результативної роботи у сфері позашкільної освіти.



У громаді вітають педагогиню з високим результатом та бажають нових професійних звершень, натхнення і подальших успіхів у роботі з дітьми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівниця гуртка «Джура» Маневицького центру творчості дітей та юнацтва здобула відзнаку на всеукраїнському рівні.Про це повідомили на сторінці селищної ради.За результатами ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у 2025/2026 навчальному році серед кращих педагогів України відзначено Олену Козак, яка посіла ІІІ місце у військово-патріотичному напрямі позашкільної освіти.Досягнення Олени Козак стало вагомим свідченням професійності та результативної роботи у сфері позашкільної освіти.У громаді вітають педагогиню з високим результатом та бажають нових професійних звершень, натхнення і подальших успіхів у роботі з дітьми.

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