У Луцьку та на Львівщині пройдуть ярмарки ветеранського бізнесу: як долучитися





Такі заходи покликані підтримати ветеранське підприємництво, допомогти бізнесменам знайти нових клієнтів і розповісти про власну справу, пише



Ветеранський ярмарок у Львові



Перший захід відбудеться вже 21 червня у Львові.



Ярмарок проходитиме на площі Ринок, 1 з 10:00 до 18:00. Тут свою продукцію представлять ветерани та ветеранки, які після повернення до цивільного життя започаткували власний бізнес.



За словами ветерана та власника бренду «Сушена радість» Сергія Жуковського, для учасників це не просто можливість продати свою продукцію.



«Для нас це не просто торгівля чи черговий виїзд. Це зустрічі, розмови і справжній контакт з людьми. Бо підтримка має силу, коли вона переходить у конкретні дії. Приходьте на ярмарок, підтримайте локальний бізнес», – закликає ветеран.



Луцьк збере ветеранів-підприємців з усієї України



Вже традиційний Луцький ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг – і ти зможеш!» відбудеться 4 липня. Він буде проходити з 11:00 до 17:00 на пішохідній вулиці Лесі Українки.



Як повідомляє Департамент з питань ветеранської політики Луцької міської ради, участь у заході візьмуть ветерани, ветеранки та члени їхніх родин з різних регіонів України.



Вони представлять власну продукцію та послуги, а також поділяться досвідом створення і розвитку бізнесу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У червні та липні в кількох містах України відбудуться ярмарки ветеранського бізнесу, на яких захисники та члени їхніх родин представлять власну продукцію та послуги.Такі заходи покликані підтримати ветеранське підприємництво, допомогти бізнесменам знайти нових клієнтів і розповісти про власну справу, пише "Ветеран" Перший захід відбудеться вже 21 червня у Львові.Ярмарок проходитиме на площі Ринок, 1 з 10:00 до 18:00. Тут свою продукцію представлять ветерани та ветеранки, які після повернення до цивільного життя започаткували власний бізнес.За словами ветерана та власника бренду «Сушена радість», для учасників це не просто можливість продати свою продукцію.«Для нас це не просто торгівля чи черговий виїзд. Це зустрічі, розмови і справжній контакт з людьми. Бо підтримка має силу, коли вона переходить у конкретні дії. Приходьте на ярмарок, підтримайте локальний бізнес», – закликає ветеран.Вже традиційний Луцький ярмарок ветеранського бізнесу «Я зміг – і ти зможеш!» відбудеться 4 липня. Він буде проходити з 11:00 до 17:00 на пішохідній вулиці Лесі Українки.Як повідомляє Департамент з питань ветеранської політики Луцької міської ради, участь у заході візьмуть ветерани, ветеранки та члени їхніх родин з різних регіонів України.Вони представлять власну продукцію та послуги, а також поділяться досвідом створення і розвитку бізнесу.

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