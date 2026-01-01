Штрафи за протиправну торгівлю алкоголем та тютюном підвищать

В Україні хочуть підвищити штрафи за незаконну торгівлю алкоголем та тютюном. Комітет правоохоронної діяльності рекомендує в цілому ухвалити відповідний законопроєкт.Про це повідомляє пресслужба ВРУ.Йдеться про законопроєкт № 9364 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо удосконалення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів", який удосконалить відповідальність за незаконний обіг підакцизних товарів.Проєкт закону розмежує адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил продажу або розповсюдження фальсифікованої продукції.Окрім того, документ встановить розміри штрафів та вдосконалить порядок вилучення товарів."Протидія незаконній торгівлі алкоголем і тютюном. Комітет правоохоронної діяльності рекомендує в цілому ухвалити законопроєкт № 9364, який удосконалить відповідальність за незаконний обіг підакцизних товарів", — йдеться у повідомленні.