День літнього сонцестояння-2026: що обов’язково потрібно зробити до 21 червня

День літнього сонцестояння-2026: що обов’язково потрібно зробити до 21 червня
Здавна літнє сонцестояння вважають особливим періодом, коли можна закласти наміри на майбутнє та позбутися всього зайвого. Астрологи радять використати найсильніший день літа — його енергію — для загадування бажань і внутрішнього оновлення. Втім, до цієї дати варто підготуватися заздалегідь — очистити простір, відпустити негатив і налаштуватися на позитивні зміни.

Про це розповіла астрологиня Аля Савчин на своєму телеграм-каналі, пише ТСН.

З її слів, день літнього сонцестояння, 21 червня, який цього року припав на неділю, є самим сильним днем літа.

«21 червня о 11:23 (за Києвом) Сонце перейде в знак Рака. Саме цей час є магічним часом для загадування бажань», — наголосила астрологиня.

До цієї події варто підготуватися. Експертка радить провести практику на очищення простору, а також приділити час собі.

20 червня — час для себе

Цього дня чи увечері можна прийняти душ з сіллю, а також зробити медитації на заспокоєння. Крім того, пишіть на аркуші паперу весь негатив, погані думки і події.

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Теги: літнє сонцестояння, традиції дня, магічний день
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