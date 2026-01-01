День літнього сонцестояння-2026: що обов’язково потрібно зробити до 21 червня





Про це розповіла астрологиня Аля Савчин на своєму телеграм-каналі, пише



З її слів, день літнього сонцестояння, 21 червня, який цього року припав на неділю, є самим сильним днем літа.



«21 червня о 11:23 (за Києвом) Сонце перейде в знак Рака. Саме цей час є магічним часом для загадування бажань», — наголосила астрологиня.



До цієї події варто підготуватися. Експертка радить провести практику на очищення простору, а також приділити час собі.



20 червня — час для себе



Цього дня чи увечері можна прийняти душ з сіллю, а також зробити медитації на заспокоєння. Крім того, пишіть на аркуші паперу весь негатив, погані думки і події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Здавна літнє сонцестояння вважають особливим періодом, коли можна закласти наміри на майбутнє та позбутися всього зайвого. Астрологи радять використати найсильніший день літа — його енергію — для загадування бажань і внутрішнього оновлення. Втім, до цієї дати варто підготуватися заздалегідь — очистити простір, відпустити негатив і налаштуватися на позитивні зміни.Про це розповіла астрологиняна своєму телеграм-каналі, пише ТСН З її слів, день літнього сонцестояння, 21 червня, який цього року припав на неділю, є самим сильним днем літа.«21 червня о 11:23 (за Києвом) Сонце перейде в знак Рака. Саме цей час є магічним часом для загадування бажань», — наголосила астрологиня.До цієї події варто підготуватися. Експертка радить провести практику на очищення простору, а також приділити час собі.Цього дня чи увечері можна прийняти душ з сіллю, а також зробити медитації на заспокоєння. Крім того, пишіть на аркуші паперу весь негатив, погані думки і події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію