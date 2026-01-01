Які фруктові дерева треба обов’язково обрізати влітку: не забудьте зробити це вчасно
Сьогодні, 05:17
Літнє обрізання фруктових дерев — це не другорядна процедура, а важлива частина догляду за садом, яка безпосередньо впливає на врожайність, здоров’я рослин і якість плодів. Якщо весняне обрізання формує крону, то літнє — регулює зростання, покращує освітлення гілок і зменшує ризик хвороб, пише ТСН.
Які фруктові дерева обов’язково потребують літнього обрізання
Яблуня — головний кандидат на літнє обрізання. Яблуні активно нарощують зелену масу влітку, тому без контролю крона швидко загущується. Навіщо обрізати влітку: покращується доступ сонця до плодів, зменшується ризик парші та грибкових хвороб, плоди стають більшими й солодшими.
Груша — для формування правильної крони. Груші мають вертикальне зростання пагонів, і вони забирають силу, яку дерево має витрачати на плодоношення. Що дає літнє обрізання: баланс між зростанням і плодоношенням, зменшення кількості «жирових» пагонів, краща вентиляція крони.
Персик — обов’язкова процедура щороку. Персик — одне з небагатьох дерев, яке потребує регулярного літнього обрізання. Чому це критично важливо: швидко загущується, плоди формуються лише на молодих гілках, без обрізання різко падає врожайність дерева.
Вишня — для здоров’я і довголіття дерева. Вишня схильна до загущення та грибкових захворювань. Літнє обрізання допомагає уникнути моніліозу та кокомікозу, покращити провітрювання, зменшити ламкість гілок.
Черешня — контроль висоти та густоти. Черешня росте дуже активно і може швидко піти вгору. Що важливо: обмеження надмірного зростання, формування зручної крони для збору врожаю, краща якість ягід.
Слива — для стабільного плодоношення. Сливові дерева швидко загущуються молодими пагонами. Літнє обрізання дає більше світла всередині крони, зниження ризику гниття плодів, рівномірне дозрівання.
Алича — для контролю дикого росту. Алича часто росте як дика культура, швидко загущуючи крону. Навіщо обрізати: стабілізація зростання, кращий доступ світла, підвищення врожайності.
Абрикос — обережне, але важливе обрізання. Абрикос чутливий до пошкоджень, але літня процедура для нього корисна. Ефект: зменшення ризику камедетечі, формування міцної крони, краща якість плодів.
Важливі правила літнього обрізання: не видаляйте більше 20–30% зеленої маси, обрізання проводьте в суху погоду, використовуйте гострий і чистий інструмент, не залишайте великі пеньки, обробляйте зрізи за потреби.
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Які фруктові дерева обов’язково потребують літнього обрізання
Яблуня — головний кандидат на літнє обрізання. Яблуні активно нарощують зелену масу влітку, тому без контролю крона швидко загущується. Навіщо обрізати влітку: покращується доступ сонця до плодів, зменшується ризик парші та грибкових хвороб, плоди стають більшими й солодшими.
Груша — для формування правильної крони. Груші мають вертикальне зростання пагонів, і вони забирають силу, яку дерево має витрачати на плодоношення. Що дає літнє обрізання: баланс між зростанням і плодоношенням, зменшення кількості «жирових» пагонів, краща вентиляція крони.
Персик — обов’язкова процедура щороку. Персик — одне з небагатьох дерев, яке потребує регулярного літнього обрізання. Чому це критично важливо: швидко загущується, плоди формуються лише на молодих гілках, без обрізання різко падає врожайність дерева.
Вишня — для здоров’я і довголіття дерева. Вишня схильна до загущення та грибкових захворювань. Літнє обрізання допомагає уникнути моніліозу та кокомікозу, покращити провітрювання, зменшити ламкість гілок.
Черешня — контроль висоти та густоти. Черешня росте дуже активно і може швидко піти вгору. Що важливо: обмеження надмірного зростання, формування зручної крони для збору врожаю, краща якість ягід.
Слива — для стабільного плодоношення. Сливові дерева швидко загущуються молодими пагонами. Літнє обрізання дає більше світла всередині крони, зниження ризику гниття плодів, рівномірне дозрівання.
Алича — для контролю дикого росту. Алича часто росте як дика культура, швидко загущуючи крону. Навіщо обрізати: стабілізація зростання, кращий доступ світла, підвищення врожайності.
Абрикос — обережне, але важливе обрізання. Абрикос чутливий до пошкоджень, але літня процедура для нього корисна. Ефект: зменшення ризику камедетечі, формування міцної крони, краща якість плодів.
Важливі правила літнього обрізання: не видаляйте більше 20–30% зеленої маси, обрізання проводьте в суху погоду, використовуйте гострий і чистий інструмент, не залишайте великі пеньки, обробляйте зрізи за потреби.
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