Волинські газовики - срібні призери всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
Сьогодні, 08:20
Газовики Волині - срібні призери півфіналу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності аварійно-диспетчерських служб. Бригада посіла сьоме місце серед 21 команди – учасниць всеукраїнських змагань.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської філії ТОВ "Газмережі"
Бригада посіла сьоме місце серед 21 команди – учасниць всеукраїнських змагань.
Бригада аварійно-диспетчерської служби Волинської філії «Газмережі» днями взяла участь у півфіналі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед бригад АДС, який відбувся на Житомирщині.
Волинь представляли газовики Луцької дільниці Луцького УЕГГ. Команда змагалася з учасниками із Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва та Харківської області.
Учасники виконували теоретичні й практичні завдання, відпрацьовуючи дії у ситуаціях, з якими аварійні служби стикаються щодня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської філії ТОВ "Газмережі"
Бригада посіла сьоме місце серед 21 команди – учасниць всеукраїнських змагань.
Бригада аварійно-диспетчерської служби Волинської філії «Газмережі» днями взяла участь у півфіналі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед бригад АДС, який відбувся на Житомирщині.
Волинь представляли газовики Луцької дільниці Луцького УЕГГ. Команда змагалася з учасниками із Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва та Харківської області.
Учасники виконували теоретичні й практичні завдання, відпрацьовуючи дії у ситуаціях, з якими аварійні служби стикаються щодня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Президент Польщі позбавив Зеленського Ордена Білого Орла
Сьогодні, 09:15
Волинські газовики - срібні призери всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
Сьогодні, 08:20
Які фруктові дерева треба обов’язково обрізати влітку: не забудьте зробити це вчасно
Сьогодні, 05:17