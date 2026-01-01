Волинські газовики - срібні призери всеукраїнського конкурсу професійної майстерності





Про це повідомили у пресслужбі Волинської філії ТОВ "Газмережі"



Бригада посіла сьоме місце серед 21 команди – учасниць всеукраїнських змагань.



Бригада аварійно-диспетчерської служби Волинської філії «Газмережі» днями взяла участь у півфіналі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед бригад АДС, який відбувся на Житомирщині.



Волинь представляли газовики Луцької дільниці Луцького УЕГГ. Команда змагалася з учасниками із Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва та Харківської області.



Учасники виконували теоретичні й практичні завдання, відпрацьовуючи дії у ситуаціях, з якими аварійні служби стикаються щодня.

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