Волинські газовики - срібні призери всеукраїнського конкурсу професійної майстерності

Волинські газовики - срібні призери всеукраїнського конкурсу професійної майстерності
Газовики Волині - срібні призери півфіналу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності аварійно-диспетчерських служб. Бригада посіла сьоме місце серед 21 команди – учасниць всеукраїнських змагань.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської філії ТОВ "Газмережі"

Бригада посіла сьоме місце серед 21 команди – учасниць всеукраїнських змагань.

Бригада аварійно-диспетчерської служби Волинської філії «Газмережі» днями взяла участь у півфіналі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності серед бригад АДС, який відбувся на Житомирщині.

Волинь представляли газовики Луцької дільниці Луцького УЕГГ. Команда змагалася з учасниками із Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, Миколаєва та Харківської області.

Учасники виконували теоретичні й практичні завдання, відпрацьовуючи дії у ситуаціях, з якими аварійні служби стикаються щодня.

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Теги: Волинь, Газмережі, конкурс
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