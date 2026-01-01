Магнітні бурі: прогноз на 20 червня

Магнітні бурі: прогноз на 20 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 20 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря, а також її наслідки та вплив на людей і техніку.

Субота, 20 червня, пройде під впливом помірної сонячної активності. За прогнозами фахівців, цього дня очікуються магнітні коливання з максимальним К-індексом 3–4, що відповідає зеленому та жовтому рівням геомагнітної активності.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, а інші — лише орієнтовні.

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Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
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