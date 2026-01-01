Курс валют на 20 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 11:17
Національний банк України оприлюднив курс валют на суботу, 20 червня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 11 копійок і становить 44,91 грн. Змінилися й показники євро (втратив 48 копійок) та злотого (впав на 16 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,91 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,45 (-48 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (-16 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США зросла на 11 копійок і становить 44,91 грн. Змінилися й показники євро (втратив 48 копійок) та злотого (впав на 16 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,91 (+11 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,45 (-48 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,08 (-16 коп.).
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