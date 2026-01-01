Скільки коштує молода картопля на ринку у Луцьку: огляд цін

Скільки коштує молода картопля на ринку у Луцьку: огляд цін
На ринках Луцька продовжує збільшуватися кількість молодої картоплі, а її вартість знову помітно знизилася. Нині ціна на свіжий врожай напряму залежить від калібру бульби, адже більшість господарів сортують її за розміром перед продажем.

Журналісти ВСН відвідали завокзальний ринок у Луцьку, поспілкувалися з продавцями та дізналися, яка нині вартість молодої картоплі.

Ціна на молоду бульбу залежить в першу чергу від її розміру. Багато господарів сортують картоплю по розміру і від цього залежить вартість. До прикладу, дрібніша коштує значно дешевше, тоді як за велику доведеться заплатити трішки більше.

Нині кілограм молодої картоплі на луцькому ринку коштує від 15 до 50 гривень.

Продавці розповіли, що ситуація з асортиментом змінилася. Якщо раніше на прилавках домінувала привізна продукція, то зараз на ринку найбільше саме місцевої - із Рожищ, Ківерців і Торчина.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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