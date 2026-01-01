Потяг сполученням Київ – Ковель пропонують назвати «Шацькі озера»: громада надіслала звернення в УЗ





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У громаді переконані, що поява іменного потяга, який сполучає столицю з головним залізничним вузлом Волинської області, стане потужним інструментом для розвитку внутрішнього туризму.



«Шацьке поозер’я та озеро Світязь є одними з найвідоміших природних туристичних магнітів України. Щороку сюди приїжджають тисячі відпочивальників з усіх куточків держави. Саме тому назва «Шацькі озера» для потяга, який сполучає столицю з головним залізничним вузлом регіону – Ковелем, стане додатковою промоцією нашого краю та сприятиме розвитку внутрішнього туризму», – йдеться у повідомленні.



На думку громади, така ініціатива допоможе популяризувати унікальні природні багатства Волині, підвищити впізнаваність туристичного маршруту Київ-Ковель-Шацьк, сприятиме збільшенню пасажиропотоку та підтримці місцевого бізнесу.



Шацька громада також готова долучитися до реалізації проєкту шляхом інформаційної підтримки та промоції туристичного потенціалу Шацького поозер’я.



«Сподіваємося на позитивне рішення та підтримку цієї ініціативи і готові до діалогу в форматі робочої зустрічі, адже «Шацькі озера» – це бренд, який добре знають і люблять в Україні», – зазначили в громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шацька селищна рада виступила з ініціативою присвоїти пасажирському поїзду №097К сполученням Київ – Ковель власну назву – «Шацькі озера». Відповідне офіційне звернення місцева влада вже направила до керівництва АТ «Укрзалізниця».Про це повідомляє Район.Шацьк У громаді переконані, що поява іменного потяга, який сполучає столицю з головним залізничним вузлом Волинської області, стане потужним інструментом для розвитку внутрішнього туризму.«Шацьке поозер’я та озеро Світязь є одними з найвідоміших природних туристичних магнітів України. Щороку сюди приїжджають тисячі відпочивальників з усіх куточків держави. Саме тому назва «Шацькі озера» для потяга, який сполучає столицю з головним залізничним вузлом регіону – Ковелем, стане додатковою промоцією нашого краю та сприятиме розвитку внутрішнього туризму», – йдеться у повідомленні.На думку громади, така ініціатива допоможе популяризувати унікальні природні багатства Волині, підвищити впізнаваність туристичного маршруту Київ-Ковель-Шацьк, сприятиме збільшенню пасажиропотоку та підтримці місцевого бізнесу.Шацька громада також готова долучитися до реалізації проєкту шляхом інформаційної підтримки та промоції туристичного потенціалу Шацького поозер’я.«Сподіваємося на позитивне рішення та підтримку цієї ініціативи і готові до діалогу в форматі робочої зустрічі, адже «Шацькі озера» – це бренд, який добре знають і люблять в Україні», – зазначили в громаді.

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